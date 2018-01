Utilizando Facebook e WhatsApp; hackers roubam dados de iPhones - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Há algumas semanas, um grupo de hackers teve o sistema invadido. O resultado foi a divulgação de 400 GB de conteúdo e a descoberta de como algumas invasões em sistemas, programas e aplicativos funcionavam. Uma dessas descobertas acaba de ser revelada.

Segundo o site The Next Web, o Hacking Team — nome do grupo em questão — conseguia modificar apps para roubar informações dos usuários do sistema iOS, como ligações, SMS, histórico de navegação, localização, dados de contatos e até fotos.

O mais preocupante, porém, não é só a invasão e os dados que poderiam ser roubados. Para entrar no sistema, o grupo utilizava apps populares, como Facebook, WhatsApp, Telegram, Google Chrome e Skype.

Tudo isso, surpreendentemente, era feito de uma maneira muito simples. O grupo modificava os aplicativos usando uma brecha que permitia mascarar apps no iOS. Aí, então, os hackers enviavam avisos de atualização que chegavam por fora da App Store. O usuários instalava — sem saber exatamente o que era — e deixava suas informações disponíveis.

Assim, para evitar o golpe, é aconselhável baixar instalações e apps apenas na loja de aplicativos do sistema. Não há informações do número de pessoas vítimas da técnica.