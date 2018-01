Venda de smartphones no mundo cresce 9,1% no 1º tri, diz Gartner - Link - Estadão

Reuters No primeiro trimestre de 2017, as vendas de smartphones cresceram 9,1% em comparação com o ano anterior.

No primeiro trimestre de 2017, as vendas de smartphones cresceram 9,1% em comparação com o ano anterior, totalizando 380 milhões de unidades vendidas globalmente, segundo informações divulgadas pela consultoria Gartner. O preço médio dos smartphones também aumentou, já que os consumidores estão gastando mais dinheiro na compra de dispositivos.

A líder de mercado continua sendo a Samsung, que registrou 20,7% de participação no primeiro trimestre, seguida pela Apple, que deteve 13,7%. As vendas de smartphones da sul-coreana, no entanto, caíram 3,1%, mesmo com a pré-venda do Galaxy S8 e S8+ tendo aumento 30% em relação a 2016. Para a Anshul Gupta, diretor de pesquisas do Gartner, a queda se deu pela falta de alternativa ao Note 7 — que foi retirado do mercado após múltiplos casos de explosões — e da competição acirrada no segmento de smartphones básicos.

Foram as fabricantes chinesas Huawei, Oppo e Vivo que mais se beneficiaram do crescimento de vendas, com uma participação de mercado combinada de 24%, com aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

As três principais fabricantes chinesas trouxeram smartphones de alta qualidade com seus preços competitivos, explica Gupta. “Promoções e um marketing agressivo ajudaram essas marcas a ampliarem sua participação de mercado em países como a Índia, Indonésia e Tailândia”, afirma o diretor.

A Apple, por sua vez, manteve as vendas de iPhones estáveis, o que causou uma diminuição na sua participação de mercado em relação ao ano passado. Assim como a Samsung, a empresa enfrenta uma competição forte das fabricantes chinesas, principalmente dentro da China.

A Huawei está próxima da Apple na venda de smartphones, totalizando 34 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2017, enquanto a norte-americana vendeu pouco mais de 50 milhões. A chinesa, no entanto, já sente a pressão de suas concorrentes, principalmente a Oppo, que teve crescimento de 94,6% nas vendas nos primeiros meses do ano e foi a líder de vendas na China.

Enquanto isso, a Vivo vendeu quase 26 milhões de smartphones e alcançou uma participação de mercado de 6,8%, o que ajudou a empresa a atingir um crescimento de 84,6% no primeiro trimestre de 2017. Só na Índia, a fabricante registrou um aumento de 220% nas vendas.

Quando o assunto são os sistemas operacionais, o Android segue na frente, com aumento de 2% na sua participação de mercado entre os celulares vendidos no período, totalizando 86,1% no primeiro trimestre deste ano. Em sequência, vem o iOS, com 13,7%.