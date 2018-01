Venda de tablets cai 20% no Brasil - Link - Estadão

Divulgação

SÃO PAULO - As vendas de tablets caíram 20% no país no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,78 milhão de unidades, informou a consultoria IDC Brasil, citando a alta do dólar e diminuição do crédito e da confiança do consumidor como fatores para a baixa.

O levantamento mostrou que entre janeiro e março foram vendidos aproximadamente 390 mil unidades a menos que no mesmo período de 2014. “O número está abaixo dos 2 milhões previstos para o período”, disse Pedro Hagge, analista de pesquisas da IDC Brasil.

Segundo Hagge, a alta do dólar gerou um repasse de até 17% nos preços sobre os últimos três meses do ano passado, com impacto direto nas vendas tanto para o consumidor final como para o mercado corporativo. “A tendência é o preço continuar subindo e as vendas caindo”, acrescentou.

Outro fator apontado pela IDC Brasil para a queda nas vendas é que o tablet já não desperta mais tanto interesse no consumidor.

“Isso acontece por dois fatores: a má experiência de uso e a canibalização do mercado devido aos phablets e outros dispositivos com tela grande”, disse Hagge.

Do total de tablets vendidos, 41 mil foram modelos 2 em 1 (notebooks com tela destacável), categoria que cresceu 115% em relação ao quarto trimestre.

/ REUTERS