Venda de tablets no Brasil deve cair 29;5% em 2015; diz IDC - Link - Estadão

MARCIO FERNANDES/ESTADÃO

As vendas de tablets no Brasil devem cair 29,5% este ano, pressionadas pelo aumento do dólar e pela canibalização do mercado gerada pelos celulares com telas grandes, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 15, pela IDC. Segundo a previsão, 6,6 milhões de tablets devem ser vendidos em 2015 no Brasil; no ano passado, foram 9,4 milhões.

No segundo trimestre, segundo os dados mais recentes da empresa, a venda de tablets no País caiu 35% sobre o mesmo período do ano passado, para 1,27 milhão de unidades. O volume também representa um recuo de 29% sobre o total comercializado nos três primeiros meses do ano, segundo a IDC.

Segundo o analista de pesquisas da IDC Brasil, Pedro Hagge, o desempenho do mercado ficou aquém do esperado principalmente por conta da alta do dólar, que fez com que mais da metade das marcas que faziam negócios no Brasil deixassem o País.

“Empresas menores, que importavam seus produtos de olho no bom desempenho do mercado, que aconteceu entre 2013 e 2014, têm apenas duas opções: encalhar com o produto ou vender com prejuízo. Muitas delas acabam imigrando para outro país que esteja vivendo um momento econômico melhor”, disse Hagge em comunicado da IDC. Outro fator decisivo para a queda é a perda do interesse do consumidor pelos tablets.

Durante alguns anos, o tablet foi considerado a segunda tela, porém, a partir do momento que os smartphones de tela grande se popularizaram – e consequentemente ficaram mais baratos –, houve uma canibalização no mercado. “Podemos somar a isso o fato de que o tablet não é um aparelho fundamental, ou seja, se ele quebrar ou se o consumidor tiver uma experiência ruim com o produto, a chance dele abandonar o equipamento é muito grande”, afirma o analista da IDC Brasil.

A situação dos tablets é semelhante ao que é visto com smartphones e computadores. Este ano, os celulares caíram pela primeira vez na história e os PCs registraram uma queda de 20% no primeiro trimestre deste ano.