Vendas de celulares no Brasil caem 1,7% no 2º trimestre de 2016 - Link - Estadão

O mercado brasileiro de celulares registrou mais um trimestre de queda nas vendas – é o que indica a consultoria IDC Brasil, que monitora o setor no País. Segundo a IDC, houve queda de 1,7% nas vendas de celulares no País entre os meses de abril e junho de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram comercializados 12,05 milhões de aparelhos.

O principal destaque do período foi o crescimento na venda de celulares simples, com crescimento de 35,1% na comparação com o mesmo período de 2015 – ao todo, foram 1,3 milhões de aparelhos simples vendidos no País. Já em smartphones, o mercado teve queda de 4,8%, com 10,8 milhões de unidades vendidas.

Para Diego Silva, analista da IDC, a crise econômica fez com que alguns brasileiros retornassem a usar celulares simples. "Em 2015, houve falta de opções de aparelhos desse tipo. Hoje, a oferta é muito maior. Além disso, os celulares convencionais atendem muito bem a demanda das áreas rurais, onde o 3G funciona mal e o 4G ainda não chegou", diz o analista.

Preço. Segundo o estudo, o preço médio dos smartphones passou de R$ 1152 no primeiro trimestre de 2016 para R$ 1045 no segundo. Hoje, 64,2% dos smartphones vendidos no País estão na faixa de preço que varia de R$499 a R$999.

"Os fabricantes que até 2015 tinham pouca expressão no mercado brasileiro começaram a investir em produtos mais avançados e estão ganhando cada vez mais espaço", avalia o analista da IDC.

Para o final do ano, a IDC espera uma recuperação do mercado brasileiro, com preços mais atraentes devido à estabilização do câmbio com o dólar. Até o final do ano, a expectativa é de que o mercado brasileiro venda 40,3 milhões de celulares.