Vendido por R$ 3 mil; Apple Watch é usado apenas para checar as horas - Link - Estadão

Mesmo com 10 mil apps disponíveis para download e custando, no mínimo, R$ 3 mil, a grande função do Apple Watch é apenas a consulta de horário. Este é o resultado da pesquisa divulgada no site Fortune e realizada pela Wristly, uma empresa de estudos de mercado.

De acordo com o relatório da empresa, os donos dos relógios inteligentes da Apple checam o dispositivo entre 60 e 80 vezes ao dia, durando, no máximo, 3,8 segundos. Destas checagens, 20% são para ver as horas, 17% para ver notificações de redes sociais e 4% para saber os resultados de treino e outros exercícios físicos. Emails, por sua vez, são lidos apenas uma ou duas vezes por mês.

A Apple comercializa o relógio em seu site como um dispositivo que pode economizar o tempo das pessoas e, acima de tudo, fazer com que algumas tarefas sejam simplificadas, ao utilizar o relógio para pedir um táxi ou um Uber, por exemplo. Assim, não seria preciso tirar o smartphone do bolso.

Entretanto, como visto no relatório, os mais de 10 mil aplicativos não estão sendo de muita utilidade para os donos do Watch, já que as funções ainda se restringem ao básico e a atividade mais corriqueira ainda é a checagem do horário.

A pesquisa da norte-americana Wristly foi realizada com 2,4 mil proprietários de Apple Watchs durante uma semana.

Ladeira? Apesar de ter se saído relativamente bem nas vendas em um primeiro momento, o Apple Watch acabou tendo um desempenho fraco nas vendas. Mesmo vendendo mais de 200 mil unidades durante a semana de lançamento, a saída de mercado acabou caindo para menos de 20 mil nas semanas seguintes.

Muitos especialistas apontam que as pessoas ainda não conseguiram compreender a total função do dispositivo, seja o da Apple ou de outras marcas. Além disso, acham desnecessário pagar por um aparelhos que realiza funções que já podem ser feitas por meio do próprio celular.

No Brasil, o relógio inteligente da fabricante do iPhone chegou com preços que variam entre R$ 2,9 mil e R$ 135 mil, dependendo de qual dos 12 modelos é escolhido.