‘Vestíveis’ saem do radar da Lenovo - Link - Estadão

Motorola Relógio inteligente Moto 360 com sistema operacional Android Wear

Com 100% da equipe da Motorola focada em acelerar o crescimento da companhia em smartphones, outros produtos ficaram de lado. É o caso dos wearables (ou vestíveis), os dispositivos eletrônicos que o usuário pode “vestir”, como óculos e relógios inteligentes. Embora ainda mantenha alguns modelos nas prateleiras, como o Moto 360, a empresa não pretende lançar novas versões, ao menos em curto prazo. “É um mercado que se mostrou muito limitado para todos os fabricantes”, diz o presidente da Motorola e vice-presidente sênior da Lenovo, Aymar de Lencquesaing. “Se o mercado potencial se materializar, nós poderemos voltar a desenvolver produtos.”

Outro segmento em que a companhia reduziu esforços nos últimos anos é o de software. Conhecida por criar aplicações úteis para seus smartphones, a Motorola não pretende, por exemplo, criar um assistente pessoal próprio. Esses sistemas, baseados em inteligência artificial, ajudam o usuário em tarefas cotidianas, como chamar um carro por meio do aplicativo do Uber ou agendar um compromisso.

Em vez disso, a companhia faz parcerias. Ao lançar a nova versão do Moto X nos Estados Unidos, a empresa foi uma das primeiras a colocar a assistente pessoal Alexa, desenvolvida pela Amazon – a versão lançada no Brasil não tem o recurso. Na última semana, ela lançou um módulo para o Moto Z, que traz uma caixa de som potencializada pela assistente da Amazon. “Somos agnósticos”, diz o presidente da Motorola. “Vamos trabalhar com todos os assistentes pessoais.”

Segundo o executivo, a empresa trabalha em melhorias no hardware dos aparelhos para que os assistentes funcionem de forma mais eficiente em seus smartphones do que nos modelos de rivais.