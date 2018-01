Visa vai processar pagamentos feitos com relógios da Swatch - Link - Estadão

Reuters

O presidente do Swatch Group, Nick Hayek, anunciou na terça-feira, 24, um contrato com a companhia de cartões de crédito Visa para permitir que os usuários façam pagamentos por meio do novo relógio da companhia.

Segundo o jornal suíço Le Temps, a Swatch já lançou o relógio na China e deve lançar um aparelho similar na Suíça e nos Estados Unidos ao longo do próximo ano.

Na China, a Swatch fez uma parceira com a chinesa UnionPay. Segundo o jornal, o contrato da Swatch com a Visa vale para outros locais, incluindo a Suíça e os Estados Unidos. A empresa não comentou o acordo.

