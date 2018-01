Voluntários treinam pesado na academia da Apple - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Que a Apple precisou de engenheiros, designers e desenvolvedores para desenvolver o relógio Apple Watch todo mundo já sabia. O que ninguém imaginava, porém, é que essa equipe trabalhou duro pelo relógio dentro de uma academia.

Um documentário que será exibido nesta sexta-feira no canal ABC da TV americana mostra que a empresa construiu a academia como um laboratório secreto para testes e coleta de dados de atividade esportiva, já que um dos principais focos do relógio inteligente é em saúde e bem estar.

Os dados eram coletados de funcionários voluntários da empresa que se exercitavam na academia com um aparato que incluia máscaras e sensores de batimentos cardíacos. Esses voluntários não sabiam, no entanto, onde esses dados seriam usados e foram informados apenas que estavam ajudando a testar um novo produto.

Alguns dos testes foram realizados dentro de câmaras de clima, com controle de temperatura e de umidade, programadas para replicar o clima de diferentes regiões do mundo. Para melhor resultado com pesquisas sobre exercícios em temperaturas extremas, a empresa também mandou funcionários para o Alaska e para Dubai.

O documentário completo sobre a academia da Apple vai ao ar na TV americana pelo canal ABC nesta sexta-feira.