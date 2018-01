Windows 10 supera uso do XP no mundo; diz pesquisa - Link - Estadão

Reprodução

O Windows 10, versão mais recente do sistema operacional da Microsoft, tornou-se o terceiro sistema operacional mais utilizado em computadores, após superar o MacOS X, da Apple, o Windows XP. As informações foram divulgadas pela empresa de pesquisas StatCounter, que monitora a audiência de vários sites e usa os dados para medir o uso de diferentes versões de sistemas e navegadores.

Os dados mostram que o Windows 10, que foi lançado em agosto deste ano, é usado em 10,18% dos computadores, enquanto Mac OS X e Windows XP ficaram com 9,36% e 8,5%, respectivamente. Os sistema operacional mais utilizado no mundo continua sendo o Windows 7, presente em quase metade dos computadores, seguido do Windows 8.1 que é utilizado por 13,02% do total.

Os dados de utilização das diferentes versões do Windows, porém, variam dependendo da metodologia da pesquisa. Outra empresa de pesquisas, a NetApplications, que faz sua medição por visitas únicas e por região, mostra que o Windows 10 ainda está atrás do Windows XP – com participação de 9% e 10,59%, respectivamente.