Windows Phone será promovido na China com Xiaomi e Lenovo - Link - Estadão

PEQUIM – A Microsoft anunciou novas alianças com duas das principais fabricantes chinesas de celulares, a Lenovo e a Xiaomi. O acordo prevê que as empresas asiáticas utilizem o sistema operacional Windows Phone em alguns de seus produtos, informou nesta quinta-feira, 19, a agência oficial Xinhua.

A Lenovo, que no ano passado adquiriu a divisão de celulares da Motorola, lançará telefones com o sistema operacional da Microsoft no segundo semestre, coincidindo com o lançamento mundial do Windows 10, o novo sistema operacional para computadores, tablets e smartphones que a empresa americana quer promover.

Por sua parte, a Xiaomi oferecerá a alguns de seus usuários uma versão de teste do Windows 10 em seus celulares e tablets para coletar suas sugestões visando futuras instalações deste sistema operacional em outros dispositivos da empresa, que se transformou na terceira maior firma mundial de celulares, atrás de Apple e Samsung.

O vice-presidente da Microsoft para sistemas operacionais, Terry Myerson, anunciou estas alianças em um fórum de telecomunicações realizado nos últimos dias na cidade chinesa de Shenzhen (principal centro tecnológico do país asiático) e também antecipou colaborações com empresas de software do país como Qihoo e Tencent, com o mesmo objetivo de promover Windows 10.

Enquanto nos computadores o sistema operacional está amplamente estendido no mundo todo, no setor de smartphones sua presença é muito limitada devido ao domínio do iOS da Apple e do Android do Google (na China apenas 0,4% dos celulares utilizam Windows).

Atualmente iOs e Android controlam 90% do mercado local de smartphones, embora a situação possa mudar não só pelos movimentos do Windows, mas pela irrupção do gigante chinês Alibaba no mercado de celulares, onde quer criar seu próprio sistema operacional, chamado Yun OS.

/EFE