WWDC 2017: Apple lança novas versões de iPad e iMac - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam A Apple apresentou novas versões para Mac e iPad

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 5, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC), a conferência anual de desenvolvedores da empresa, novas versões do iPad Pro, iMac e dos MacBooks. Com mudanças no design ou em componentes e recursos internos, os aparelhos serão vendidos ainda neste ano.

A nova versão para o iPad Pro ganha uma tela de 10,5 polegadas, mas quase sem bordas. Com isso, a empresa espera aumentar a capacidade do aparelho, que passa a ter 20% mais tela. Além disso, a capacidade de armazenamento pode ser expandida até 64 GB e as câmeras passam a ter melhor qualidade de imagem, com 12 megapixels na traseira e 7 megapixels para a frontal. E mesmo com todas essas melhorias, a Apple afirma que a bateria dura até 10 horas.

O aparelho também ganha um recurso interessante: o multitasking. Com ele, será possível abrir dois serviços, vídeos ou aplicativos na mesma tela, dividindo-a para exercer várias funções ao mesmo tempo. Até o final do ano, o novo iPad Pro também receberá o iOS 11, novo sistema operacional da empresa, previsto para ser lançado no quarto trimestre.

De acordo com a Apple, a nova versão do iPad Pro chega às lojas dos Estados Unidos na próxima semana por preços a partir de US$ 649, com capacidade de 64 GB de memória. A versão mais completa, com conectividade 4G, poderá ser encontrada por cerca de US$ 929. Ainda não há previsão de preços ou datas de lançamento no Brasil.

Computador. Além do iPad Pro, a fabricante norte-americana também apresentou uma nova versão do iMac Pro. Versão mais poderosa de seus computadores de mesa, o dispositivo ganha um design diferenciado, com uma cor cinza e teclado com bordas pretas. O grante atrativo, no entanto, está em suas especificações internas: processador Intel Xeon de 8 núcleos e uma tela 5K de 27 polegadas.

O aparelho também conta com 16GB de RAM e capacidade de armazenamento de 4TB de armazenamento. Segundo a Apple, a máquina será lançada em dezembro nos Estados Unidos, por preços a partir de US$ 5 mil.

Por fim, a empresa também anunciou novas versões para MacBook e MacBook Pro, ganhando atualizações do processador Intel, deixando as máquinas mais rápidas. No entanto, as novidades terminam por aí, já que os aparelhos continuam com mesmo tamanho de tela, capacidade de memória RAM e demais recursos. Assim, eles já estão disponíveis nos Estados Unidos a partir desta segunda-feira, 5, com preços que começam em US$ 1,1 mil.

Sistema. Para acompanhar o lançamento dos novos dispositivos, a empresa também anunciou uma nova versão do Mac OS, o High Sierra. Dentre as novidades, estão mudanças no navegador Safari, que vai passar a bloquear vídeos que começam automaticamente em sites. A nova versão do sistema também empregar técnicas de inteligência artificial para detetar sites que estão monitorando a atividade do usuário, para deixar de fazer anúncios personalizados.

A Mac OS High Sierra terá uma fase beta pública no final do mês e será um update gratuito para todos os utilizadores a partir do fim do ano.