Zenfone 3 chega ao Brasil em 25 de outubro - Link - Estadão

Divulgação Zenfone 3, novo smartphone da Asus

A fabricante taiwanesa Asus vai lançar o Zenfone 3, nova geração de seu principal smartphone, em 25 de outubro no Brasil. O produto já está em fabricação no Brasil e deve chegar às lojas no mesmo dia do lançamento. Segundo Marcel Campos, diretor de marketing da Asus para América Latina e Índia, a companhia vai lançar a versão Deluxe do Zenfone 3 no País no mesmo dia – esse modelo será importado. Os preços dos produtos não foram divulgados.

O Zenfone 3 vai substituir o Zenfone 2, lançado no ano passado. Em sua nova versão, o smartphone deixou de ter o acabamento em plástico para ganhar corpo feito de liga de alumínio, com vidro resistente à riscos em ambos os lados. O smartphone tem tela de 5,5 polegadas com resolução Full HD (1.920 x 1.080 linhas de pixels).

Na nova geração, a Asus abandonou os processadores da Intel – que, recentemente, anunciou que não produzirá mais chips para smartphones. A empresa equipou o Zenfone 3 com o processador Snapdragon 625 de oito núcleos. O aparelho também tem 4 GB de memória RAM, o que permite rodar vários aplicativos ao mesmo tempo sem risco de travamentos. Na parte traseira, próxima à câmera, a empresa colocou um sensor de digitais.

A empresa também melhorou as câmeras do smartphone: a traseira fotografa com resolução de 16 megapixels. A câmera frontal, usada para selfies, é de 8 megapixels. O aparelho tem 64 GB de memória de armazenamento, para guardar fotos, vídeos e outros conteúdos. Assim como outros smartphones recém-lançados no mercado, como o Moto Z e o iPhone 7, ele utiliza o padrão USB-C de entrada para cabo para carregar bateria e transferir dados.

Deluxe. A versão Deluxe do Zenfone 3 é o smartphone mais avançado da linha da Asus. Ele tem tela Super Amoled de 5,7 polegadas com resolução Full HD (1.920 x 1.080 pixels) e traz câmera traseira de 23 megapixels – a frontal é de 8 megapixels. Ela usa um dos sensores de imagem mais avançados da Sony.

O smartphone é equipado com um processador Snapdragon 821, além de unidade de processamento gráfico Adreno 530 e 6 GB de memória RAM. O Zenfone 3 Deluxe deve disputar o mercado com outros smartphones avançados, como o Galaxy S7 e S7 Edge e com o recém-lançado Moto Z.