13 casos bizarros que aconteceram com 'Pokémon Go' - Link - Estadão

O sucesso de Pokémon Go não rendeu apenas milhões para a Nintendo e um número de usuários surpreendente. Com a febre criada pelo jogo, milhões de pessoas ao redor de todo o mundo não conseguiram mais desgrudar os olhos da tela do smartphone. Com isso, histórias de jogadores em situações inusitadas se tornou uma das marcas do jogo — que está disponível em 38 países. Abaixo, é possível ver 13 casos estranhos que aconteceram com pessoas enquanto jogavam o game da Nintendo:

Jovem nos EUA encontra corpo enquanto jogava: A norte-americana Shayla Wiggins, de 19 anos, encontrou um corpo enquanto procurava por pokémons em Riverton, nos Estados Unidos.A adolescente estava próxima ao Rio Wind, em busca de um pokémon do tipo água, quando descobriu o corpo de um homem. A investigação sobre o que aconteceu com o homem morto ainda está em andamento.

Jogadores caem de penhasco: Dois jogadores em San Diego, nos Estados Unidos, acabaram caindo de um penhasco de cerca de 25 metros em uma praia na cidade. Um deles foi encontrado à beira da praia, enquanto o outro acabou parando em uma inclinação no meio do penhasco. Ambos sofreram apenas leves lesões.

Homem captura pokémon durante parto da esposa: O norte-americano Jonathan Theriot estava acompanhando o parto de sua esposa quando o celular vibra, avisando que tem um pokémon por perto. Ele entra no jogo e aparece um Pidgey na cama da esposa. Ele, é claro, não esperou e rapidamente capturou o pokémon, enquanto seu filho nascia.

Conheça 6 jogos da franquia Pokémon ao longo da história











Foto: Reprodução Game da primeira geração de Pokémon. Lançado em 1997, o jogo para Game Boy criava uma jornada para o usuário encontrar e capturar as 151 primeiras criaturas da franquia — como Charmander, Squirtle e, é claro, Pikachu. Foto: Reprodução Foram os jogos que determinaram o sucesso definitivo da franquia de Pokémon para Game Boy. Com estes games, lançados em 1999, o jogador conseguia mudar de continente e capturar 100 novos pokémons. Além disso, o jogo tinha mudanças de clima, novos ataques e uma jornada ainda maior. Foto: REPRODUÇÃO O sucesso dos cards de Pokémon foi para os jogos e, é claro, também foram sucesso no game, lançado em 2000, para Game Boy Color. Apesar de não ter feito tanto sucesso quanto as franquias Red & Blue e Gold & Silver, o game chamou a atenção com objetivos originais e uma trama viciante. Foto: Reprodução Acostumados com jogos bidimensionais e sem uma variada palheta de cores, jogadores e fãs de Pokémon se surpreenderam com Stadium. No jogo, lançado em 1998 para Nintendo 64, era possível ter um maior controle das batalhas entre pokémons, além de ser possível transferir as criaturas entre plataformas da Nintendo. Foto: Reprodução Considerado um dos melhores jogos em 3D da franquia, Pokémon XD: Gale of Darkness misturava elementos de batalha — como Stadium e Colosseum — com RPG. Foto: Reprodução Um dos mais diferentes, criativos e bizarros jogos já criados para a franquia de Pokémon. Em Snap, o usuário tem que fotografar — sim, fotografar — todos as criaturas. O divertido é que, em alguns casos, era preciso atrair o pokémon com itens específicos, como pokébolas. Apesar de estranho, o jogo, lançado em 1999 para Nintendo 1964, era divertido e se tornava um alívio para tantos games de competição da série.

Descoberta de traição: A namorada do americano Evan Scribner entrou no Pokémon Go e viu uma coisa estranha: um dos pokémons de seu namorado tinha sido capturado na casa da ex do rapaz, de acordo com o mapa do jogo. Segundo Evan, o relacionamento chegou ao fim.

Americano leva facada e continua jogando: O americano Michael Baker levou uma facada enquanto procurava por pokémons em Washington, nos EUA. Ele, entretanto, não se abalou: continuou capturando mais monstrinhos. O relatório da polícia local diz que Baker “recusou o tratamento médico para continuar dentro do universo criado pelo título da Nintendo”.

Eduardo Paes implora por Pokémon Go no Rio de Janeiro: Aparentemente animado com as Olímpiadas, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes fez um post no Facebook pedindo a vinda do Pokémon Go para a Cidade Maravilhosa. “O mundo todo está vindo para cá”, disse.

Museus e cemitérios: Muitos jogadores de Pokémon Go começaram a se concentrar em marcos históricos para capturar monstrinhos do jogo. Entretanto, alguns lugares não ficaram felizes. É o caso do Museu do Holocausto, nos Estados Unidos; do Museu de Auschwitz, na Alemanha; e de alguns cemitérios. Todos pediram respeitos aos mortos.

Pokémon GO e outros 5 games de realidade aumentada











Foto: Divulgação Criado pela Niantic, mesmo estúdio responsável pelo Pokémon GO, o game Ingress aborda o surgimento de uma energia misteriosa que influencia a maneira como as pessoas pensam. O jogador é convidado a lutar ao lado dos Iluminados, que querem usar o poder desta energia, ou da Resistência, que não quer que a energia seja usada. Para jogar, é necessário sair pela cidade para encontrar missões e outros jogadores (aliados ou inimigos). O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Foto: Divulgação O game de realidade aumentada TableZombies vai projetar um ataque de zumbis sobre uma superfície qualquer. Para isso, é preciso baixar e imprimir, de preferência em uma folha A3, os tabuleiros oficiais do jogo e apontar a câmera no centro da figura. O jogador assume o papel de um atirador aéreo que precisa defender os cenários de uma invasão de zumbis. O game tem versões paga e gratuita e pode ser encontrado no Google Play e na App Store. Foto: Divulgação O Parallel Mafia é um jogo que utiliza geolocalização para que o jogador construa um grupo mafioso nos arredores. Para subir de hierarquia na máfia, será preciso realizar uma série de crimes, eliminar inimigos, fazer aliados e conquistar a confiança dos chefes. O jogo é de graça e tem versões para iPhones e smartphones Android. Foto: Divulgação No game Sky Siege, o jogador está em uma torre, no meio de uma guerra, e precisa destruir aviões e helicópteros que surgem para atacá-lo. O jogador vai precisar mover o smartphone ao seu redor e deslocá-lo para cima e para baixo para mirar em seus inimigos. O game tem versões para Android e iOS e está disponível de graça. Foto: Divulgação O Zumbie, Run! é um jogo que vai ajudar o usuário a se manter ativo. Toda vez que ele for se exercitar, vai viver um novo episódio de uma trama sobre um apocalipse zumbi no planeta. Durante a corrida, mesmo se estiver ouvindo uma música, o aplicativo vai interrompê-la para informar o jogador de que ele está sendo perseguido por zumbis. O aplicativo é gratuito e está disponível no Google Play e App Store. Foto: Divulgação O Pokémon GO já se tornou o game de realidade aumentada mais popular, ainda que seu lançamento tenha ocorrido em poucos países. A proposta é fazer jogador andar pela cidade para capturar o máximo possível de pokémons. O game é gratuito para Android e iOS, mas ainda não foi lançado oficialmente nas lojas de aplicativos brasileiras. Veja mais informações sobre o Pokémon GO no site do Link.

Igreja Luterana: A Primeira Igreja Luterana de Columbia Heights, nos EUA, viu no Pokémon Go uma oportunidade de crescer. Eles se tornaram um Ginásio Pokémon e colocaram anúncios na porta do local, convidando os treinadores a entrarem na igreja para batalhar e conhecer um pouco mais do lugar.

Ódio contra Cingapura: Um australiano, que mora em Cingapura a trabalho, ficou revoltado por não poder jogar no país. Foi direto para o Facebook e começou a disparar inúmeras ofensas contra Cingapura e seus habitantes. A empresa que o empregava não gostou do ódio gratuito e anunciou a demissão do rapaz: “nós somos uma empresa cingapuriana orgulhosa e não apoiamos esse tipo de linguagem ou comportamento”, disse a empresa em comunicado. Agora ele pode retornar para sua casa na Austrália e jogar Pokémon Go à vontade — afinal, o país é um dos cinco que já tem o game liberado.

“Minha casa virou um ginásio”: O americano Boon Sheridan mora em uma casa que costumava ser uma igreja. O sistema de mapas do Pokémon Go, entretanto, não entendeu que o lugar de culto tinha se transformado em uma casa e transformou a residência de Boon em um ginásio Pokémon. Resultado? Os arredores da casa do americano ficam lotados de pessoas olhando fixamente para seus celulares. "Morar em uma antiga igreja quer dizer muitas coisas. Hoje quer dizer que minha casa é um ginásio Pokémon", disse em seu Twitter.

Olha o chumbinho: Uma canadense de 29 anos não ficou muito feliz com os "caçadores" de Pokémon na rua de sua casa. Vendo muita movimentação, a jovem começou a atirar no jogadores com sua arma de chumbinho. A polícia teve que intervir rapidamente, invadindo a casa da mulher e a levando em custódia. Ninguém ficou ferido com os tiros.

Abandono escolar: Não são só alunos que estão fugindo da escola para jogar Pokémon Go. A britânica Sophia Pedraza, de 26 anos, largou seu emprego de professora para se tornar jogadora profissional de Pokémon Go. Pedraza, que ganhava cerca de R$ 8,5 mil por mês, disse ao jornal Metro que ela planeja "comprar mais smartphones para jogar várias contas de uma só vez".

Insatisfação olímpica: A atleta francês de canoagem Matthieu Peche não gostou de suas acomodações na Vila Olímpica — local onde os atletas ficam hospedados durante as Olímpiadas do Rio. Ele reclamou no Twitter que não encontrou pokémons em seu quarto. "Foi mal, gente. Sem pokémons na Vila Olímpica #Rio2016 #PokemonGO", escreveu.