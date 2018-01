4 dicas para economizar bateria ao jogar Pokémon Go - Link - Estadão

A falta de bateria no smartphone representa um dos principais obstáculos para jogadores do game Pokémon Go, que chegou ao Brasil na semana passada. De fato, o game – que se tornou um fenômeno mundial desde seu lançamento – consome mais energia que aplicativos em geral. Isso ocorre porque, para funcionar de forma adequada, a tecnologia de realidade aumentada exige vários recursos do sistema, como sensores, câmeras, GPS, conexão com a internet, renderização de gráficos 3D, execução de sons e conexão com a internet.

O uso contínuo do jogo tem sido responsável por descarregar a bateria do aparelho por completo em algumas horas. Como resultado, muitos jogadores não apenas recorrem a carregadores portáteis como também alteram configurações do celular para a carga durar mais. A seguir, o Link apresenta algumas dicas para quem vai sair em uma "jornada pokémon" e não quer terminar com o aparelho desligado:

1. Ative o modo economia de energia

A primeira dica é ativar o modo de economia de energia criado pelos desenvolvedores do game. O usuário de Android pode ativá-lo ou tocar pokébola na tela inicial e, em seguida, no ícone de uma engrenagem localizado no canto superior direito. Uma vez na área de configurações do game, basta ativar a opção "modo de economia de bateria". Isso faz com que a tela do jogo escureça toda vez que o aparelho estiver no bolso ou de cabeça para baixo. Segundo a Niantic, estúdio responsável pela criação do game, este recurso foi removido, temporariamente, de iPhones porque estava apresentando falhas.

2. Desabilite a realidade aumentada

A tecnologia de realidade aumentada, que adiciona elementos virtuais à imagem captada pela câmera do aparelho, também é apontada como uma das principais fontes de consumo de energia, uma vez que, para utilizá-la, o aplicativo precisa ativar a câmera. Antes de capturar um pokémon ou quando o nível de carga do aparelho estiver muito baixo, é possível desativar a realidade aumentada, tocando na chave AR, localizada no canto superior direito. Feito isso, o pokémon não vai mais aparecer no mundo real, mas sim numa animação.

3. Escolha apenas um tipo de conexão

Para funcionar, o game precisa se manter conectado à internet. Se o jogador tiver uma rede de Wi-Fi disponível, a recomendação é desligar as conexões 3G e 4G para que não consumam bateria sem necessidade. Agora, se o jogo estiver conectado às redes móveis, situação comum para quem sai pelas ruas à procura dos monstrinhos, o ideal é utilizar a rede 3G, em vez da 4G. Neste caso, também é importante se certificar de que as conexões Wi-Fi e o Bluetooth estão desligadas.

4. Altere configurações de iluminação e som

Uma medida bastante conhecida para poupar carga é reduzir o brilho da tela. No caso de Pokémon Go, porém, é importante avaliar se esta opção não vai comprometer muito a jogabalidade. A céu aberto, é aconselhavel aumentar a luminosidade para diminuir reflexos da luz do sol na tela.

Outra forma de economizar minutos preciosos de carga é desabilitar músicas, efeitos sonoros e vibrações durante o jogo. Para isso, basta tocar no ícone da pokébola e na opção de configurações. Lá, o jogador pode desativar os itens música, vibração e efeitos sonoros.