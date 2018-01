5 motivos para prestar atenção em Overwatch, novo game da Blizzard - Link - Estadão

Divulgação|Blizzard A britânica Tracer é um dos personagens mais interessantes do novo jogo da Blizzard

A Blizzard – uma das principais empresas de games do mundo, dona de títulos como Warcraft, Starcraft e Diablo – lança um novo jogo nesta terça-feira, 24. Disponível para PS4, Xbox One e PC por preços entre R$ 160 (PC) e R$ 250 (consoles), Overwatch é mais do que apenas um simples lançamento: trata-se da primeira franquia original, com novos personagens e ambientação própria, que a empresa faz desde 1998.

Com visual colorido, linguagem digna de desenho animado e uma jogabilidade divertida, Overwatch promete aos seus jogadores animadas partidas online em times de seis contra seis, que devem se enfrentar em batalhas para conquistar territórios ou dizimar os times inimigos.

No entanto, apesar de ser um jogo de tiro em primeira pessoa, o game se destaca por não ser violento como seus pares – caso de Call of Duty, da Activision (que pertence ao mesmo grupo da Blizzard), Battlefield, da EA, ou Counter-Strike, da Valve. Abaixo, reunimos seis diferentes motivos porque Overwatch é um jogo que vale a pena se prestar atenção em 2016.

É a primeira franquia original da Blizzard desde 1998

Famosa por títulos como Warcraft, World of Warcraft, Starcraft e Diablo, a Blizzard passou quase duas décadas sem criar um novo game – de 1998 para cá, foram lançados apenas títulos inspirados nos universos das franquias da empresa, caso de Heroes of the Storm, que reúne os personagens de diferentes jogos para lutar entre si em arenas de combate, ou de HearthStone, jogo de cartas para dispositivos móveis que é inspirado no mundo de Warcraft. Overwatch, além disso, é a primeira incursão da empresa no mundo dos jogos de tiro – um universo no qual a “irmã” Activision é craque. Outro ponto interessante: a Blizzard é conhecida por sua dedicação aos jogadores – tanto que boa parte da equipe que criou Overwatch é formada por membros de sua comunidade de usuários, incluindo o diretor Jeff Kaplan.

Divulgação|Blizzard O DJ carioca Lucio é o representante brasileiro em Overwatch

Proximidade com o Brasil

O brasileiro que quiser jogar Overwatch terá, logo de cara, um personagem para se identificar: Lucio (sem acento), um DJ carioca bastante animado e cheio de velocidade. Anunciado durante a Gamescom, em 2015, Lucio é um dos personagens mais interessantes do game, que tem sido bastante elogiado por sua atenção ao utilizar estereótipos de forma positiva – preste atenção na britânica Tracer, na simpática chinesa Mei e no japonês Hanzo, por exemplo. Outra notícia boa: o game terá servidores dedicados ao Brasil, o que deve ajudar as partidas a não travarem a todo momento, e dublagem em português.

Sucesso nos testes beta

Antes de chegar ao mercado, Overwatch passou por um teste beta entre os dias 5 e 10 de maio: a ideia da Blizzard, aqui, era tanto dar aos jogadores um gostinho de como o game poderia ser, bem como testar a jogabilidade do novo título e saber se os servidores da empresa estavam prontos para a demanda dos gamers. O teste acabou sendo muito bem sucedido: 9,7 milhões de jogadores em todo o mundo realizaram 37 milhões de partidas, durante cinco dias, num total de 81 milhões de horas jogadas.

Divulgação|Blizzard Apesar de ser um jogo de tiro, Overwatch tem pouco sangue e muito visual colorido

Jogo de tiro sem (muito) sangue

Você é daqueles que não gosta de jogos de tiro por achá-los muito violentos? Então talvez Overwatch possa reverter essa sua primeira impressão: com uma ambientação futurista e baseada no pacifismo (a trama envolve uma força especial de soldados da ONU, que querem voltar ao combate após serem colocados na reserva), o game tem muitos tiros e pouco sangue. Além disso, sua pegada cartunesca (preste atenção, por exemplo, no humor de Winston, um gorila-cientista que chama os Overwatch de volta à luta) e comicidade ajudam nesse sentido.

Abertura para os eSports

De acordo com a consultoria Pricewaterhouse Coopers, o mercado de eSports (esportes eletrônicos) em 2016 vai valer US$ 436 milhões. Apesar de já ocupar parte desse mercado com jogos como StarCraft II e Heroes of the Storm, lançado no ano passado, a Blizzard faz de Overwatch sua principal aposta nos eSports até agora: o fato de ser um jogo de tiro, mas com elementos de MOBA (gênero de jogo com arenas de batalha online, como League of Legends e Dota 2) transforma Overwatch em um possível novo favorito dos jogadores profissionais. A empresa ainda não anunciou grandes campeonatos para Overwatch, mas não é difícil imaginar algo parecido acontecendo em breve.

Overwatch

Produtora: Blizzard

Desenvolvedora: Blizzard

Plataformas: PS4, Xbox One e PC

Preço: R$ 160 (PC); R$ 250 (PS4 e Xbox One)

Já disponível no Brasil