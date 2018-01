Ações da Nintendo caem após queda de expectativas de investidores com 'Pokémon Go' - Link - Estadão

Após disparar nas duas últimas semanas, as ações da Nintendo tiveram forte queda nesta segunda-feira, depois que a empresa declarou que Pokémon Go terá impacto limitado em seus lucros – e que, mesmo com o sucesso do jogo para celulares, não iria rever sua meta de lucros.

A ação da Nintendo caiu o máximo permitido no dia, 5 mil ienes, para 23.220 ienes (US$ 218,73), um recuo diário de 18%. O papel, porém, havia dobrado de valor desde o lançamento do Pokémon Go nos Estados Unidos e em outros mercados neste mês. Mesmo com a desvalorização desta segunda-feira, 25, as ações da Nintendo ainda estão 60% mais valorizadas na comparação com o período antes do lançamento de Pokémon Go. O jogo foi lançado na sexta-feira no Japão e nesta segunda-feira em Hong Kong, mas segue ainda sem data de lançamento prevista no Brasil.

O Pokémon Go é o primeiro sucesso de jogos para celulares da fabricante japonesa de videogames. O jogo foi desenvolvida, contudo, pela Pokémon Company, empresa na qual a Nintendo tem uma fatia de apenas 32%, em parceria com a Niantic, uma startup de realidade aumentada.

A Nintendo informou, após o fechamento da sexta-feira, que já contabilizou qualquer lucro com a venda de seu dispositivo "Pokémon Go Plus" em sua atual previsão de resultados para o terceiro trimestre - a empresa divulga balanço nesta quarta-feira, 27.

O analista Tsutomu Yamada, da kabu.com Securities, avaliou que o sucesso do "Pokémon Go" representará um êxito para a Nintendo, com a venda de novos títulos do Pokémon no Nintendo 3DS, planejado para novembro. "Os mercados exageraram na reação ao anúncio da Nintendo", disse David Gibson, analista da Macquarie, citando que o jogo superou recordes no Japão com 10 milhões de downloads em um único dia. "Eu acredito que Pokémon terá efeito material para a Nintendo dadas as atuais tendências para o jogo."

O Pokémon Go foi lançado na sexta-feira no Japão e nesta segunda-feira em Hong Kong.

Comic-Con. No último domingo, 25, mais uma amostra da popularidade de Pokémon Go apareceu nos Estados Unidos. Longas filas se formaram para a palestra da Niantic, responsável pelo jogo, durante a San Diego Comic-Con (SDCC), a maior feira de cultura geek e nerd do planeta. John Hanke, fundador da Niantic Labs, foi saudado por 6,5 mil pessoas no Hall H, o principal espaço da SDCC.

"O sucesso de Pokémon Go tem sido de virar a cabeça", disse Hanke. Nos Estados Unidos, Pokémon Go já alcançou 21 milhões de usuários em suas primeiras duas semanas. Durante a apresentação, Hanke disse que novas funcionalidades serão divulgadas nos jogos nos próximos meses e anos, e ressaltou que quer ajudar as pessoas a sair de casa para jogar.

O desenvolvedor, no entanto, frustrou as expectativas dos fãs, que esperavam quem um pokémon lendário fosse solto durante a apresentação – no meio da palestra, Hanke disse que não havia nenhuma criatura desse porte solta durante a SDCC.