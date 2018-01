Após quatro anos, jogo brasileiro Heavy Metal Machines chega ao público - Link - Estadão

Jogo tem carros como heróis e muito heavy metal em cenário pós-apocalíptico

Se seu sonho sempre foi entrar em batalhas online com carros velozes ao som de um bom heavy metal, ele está apenas a alguns cliques de distância de você: na última terça-feira, 31, o estúdio catarinense Hoplon colocou no ar, gratuitamente, a versão beta de Heavy Metal Machines, seu novo game, desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos. Disponível apenas para PC, o jogo terá uma fase aberta de testes ao longo dos próximos meses, e deve ganhar uma versão definitiva no final do ano – mas já pode ser testado por qualquer jogador.

Gratuito, Heavy Metal Machines tem duas inspirações fortes: os jogos competitivos do gênero MOBA (arena de batalha online para vários jogadores, na tradução literal), como League of Legends e Dota 2 e games antigos que misturavam rock e velocidade, como Rock’n’Roll Racing.

No game, dois times de quatro jogadores escolhem seus carros e têm como missão levar uma bomba do centro do tabuleiro até a base do inimigo. Quem fizer isso três vezes durante o jogo vence a partida. “Como é um jogo com velocidade, com carros, a arena é bem dinâmica e tem vários obstáculos além dos inimigos para atrapalhar a missão do jogador”, explica Rodrigo Campos, presidente executivo da Hoplon.

Segundo Rodrigo, cada partida deve durar cerca de 15 a 30 minutos, para deixar o jogo mais leve do que rivais como League of Legends e Dota 2, cujas partidas podem chegar até uma hora de disputa. Além disso, como nos MOBAs contemporâneos, os carros – personagens que se dividem em categorias como carregadores, apoios ou interceptadores de bombas – evoluem conforme a partida, e o modelo de negócios está baseado em microtransações.

“Os jogadores podem pagar para ter visuais diferentes dos carros, mas isso não vai afetar o desempenho deles dentro das partidas”, explica Campos. Hoje, 12 carros/personagens diferentes estão à disposição dos jogadores, mas a escalação pode crescer – a meta da Hoplon é lançar um novo carro por mês para o jogo, com características diferentes dos anteriores.

Cheias de velocidade, batalhas acontecem em arenas dinâmicas

História. Ao todo, mais de 60 pessoas trabalham no desenvolvimento de Heavy Metal Machines, que começou a ser concebido no final de 2013. Em 2016, a empresa liberou o jogo em sistema de “beta fechado” – apenas para convidados. Segundo Rodrigo, 30 mil pessoas testaram o game ao longo do ano passado, de 179 países diferentes. Um dos destaques foi a massiva presença de jogadores russos, de maneira que o game foi lançado em três línguas: português, inglês e russo. “ A gente desenvolveu o HMM mirando o público global, inclusive o brasileiro”, enfatiza o executivo.

Heavy Metal Machines é o segundo grande projeto da Hoplon, estúdio catarinense que começou suas atividades em 2000. Em sua primeira década, a produtora foi responsável por um dos pioneiros games brasileiros: Taikodom, um jogo online que, à moda de títulos como Warcraft, permitia que múltiplos jogadores se enfrentassem em um mesmo universo. A diferença é que enquanto Warcraft, da Blizzard, era baseado no universo medieval, Taikodom tinha uma pegada espacial. “Foi uma escola para nós, mas vimos em 2012 que ele não fazia mais sentido.”

Além de desenvolver o jogo, a Hoplon também é responsável pela trilha sonora de Heavy Metal Machines, temperada com doses cavalares do gênero que deu fama a ícones como Black Sabbath e Iron Maiden. Segundo Rodrigo, hoje não há referências diretas no jogo a celebridades ou roqueiros, mas isso não necessariamente é uma regra para o futuro.