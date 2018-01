Atari revela detalhes sobre nova versão de videogame clássico - Link - Estadão

Atari Ataribox terá design inspirado na primeira versão do console Atari

A fabricante de videogames Atari revelou nos últimos dias novos detalhes do novo console de videogames que pretende lançar nos próximos meses. Em um e-mail aos fãs da marca, a empresa afirmou que o objetivo com o novo produto "é criar algo novo, que permaneça fiel à nossa essência ao mesmo tempo em que atrai antigos e novos fãs do Atari".

De acordo com o site de tecnologia The Verge, que teve acesso ao e-mail, o novo console, que deve se chamar Ataribox, terá inspiração na versão clássica do console. Apesar do visual retrô, o novo dispositivo virá com suporte a cartões de memória microSD, uma porta HDMI e quatro portas USB. Duas versões do aparelho serão colocadas à venda: uma com acabamento em madeira e outra nas cores preto e vermelho.

Atari Console terá recurso modernos, como suporte a HDMI e a cartão de memória microSD

Junto com o Ataribox, a fabricante pretende lançar conteúdos compatíveis. Contudo, ainda não está claro se a empresa pretende lançar novos títulos de games ou apenas tornar os títulos antigos compatíveis com a nova versão. Nesse segundo caso, a estratégia seria similar à da Nintendo, ao trazer novamente ao mercado novas versões do "Nintendinho" e do Super Nintendo.

Por enquanto, porém, ainda não há informações sobre o preço do Ataribox e datas de lançamento, além de todas as especificações do produto. "Sabemos que vocês estão ansiosos por mais detalhes", disse a Atari, no e-mail. "Queremos fazer isso direito, então estamos compartilhando informações passo a passo conforme fazemos esse novo produto se tornar realidade."