Atari vai lançar pacote para PCs com cem jogos clássicos - Link - Estadão

Reuters

Asteroids, Centipede e Missile Command estão entre os jogos que serão relançados Asteroids, Centipede e Missile Command estão entre os jogos que serão relançados

A Atari vai lançar um pacote para computadores com cem de seus jogos clássicos. Chamado de Atari Vault, o título para PC foi anunciado pela empresa durante a feira PAX South 2016 e estará disponível na loja de jogos online Steam.

Leia também:

Sessão Retrô: 2,4 mil games de MS-DOS para jogar online

Empresa cria aparelho para revisitar todos os jogos de fliperama

Jogadores nostálgicos poderão reviver a experiencia de jogar Asteroids, Centipede, Missile Command, Tempest e Warlords. A Atari, que ainda atua no mercado em franquias populares como RollerCoaster e Alone in the Dark, não anunciou quais outros títulos estarão presentes no pacote.

Alguns títulos vão oferecer opções para múltiplos jogadores local e online e também um ranking global que irá posicionar os melhores jogadores para cada game. Além disso, a interface para o usuário será atualizada e haverá suporte para o Steam Controller, o controle oficial da plataforma de jogos online, o que deve aumentar a precisão dos comandos.

Se por um lado a Atari vai oferecer novos recursos para a experiência de jogar, por outro, ela buscou preservar algumas característas do passado, como as trilhas sonoras originais das décadas de 1970 e 1980. O lançamento do pacote de jogos está previsto para o segundo trimestre de 2016.