BGS 2016: FIFA 17 terá 23 times brasileiros e liga nacional - Link - Estadão

Maior rival de PES 2017, FIFA 17 também poderá ser jogado pelos fãs na BGS – incluindo o novo modo Jornada, que contará a história do jogador fictício Alex Hunter

A franquia mais popular de games no Brasil hoje em dia voltará a ter um sabor local em sua nova versão: FIFA 17, feito pela EA Sports, terá 23 times brasileiros - 18 da Série A e 5 da Série B. A exceção fica por conta de Corinthians e Flamengo, que assinaram em 2016 acordo de exclusividade com a rival Konami, dona de PES 2017.

No entanto, uma boa novidade para os fãs brasileiros é que, neste ano, será possível jogar com os clubes do País no modo Carreira, que permite aos jogadores escolher um time e disputar diferentes torneios com eles. Apesar de não ter oficialmente os direitos para o Campeonato Brasileiro, FIFA 17 criará uma liga nacional com os 18 times presentes no jogo -- os 5 da série B serão utilizados para substituição em rebaixamentos durante a sequência das temporadas.

Além disso, os jogadores poderão jogar a liga nacional em modo separado -- no ano passado, isso era possível apenas com a criação de um campeonato personalizado pelo jogador, uma vez que os times brasileiros ficavam inclusos no "Resto do Mundo". É uma boa novidade para o mercado nacional -- tais funções não estavam disponíveis no jogo desde a versão de 2014.

América-MG, Atlético-MG, Atlético-PR, Avaí, Botafogo, Coritiba, Chapecoense, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Joinville, Ponte Preta, Palmeiras, Santa Cruz, Santos, São Paulo, Sport, Vasco da Gama e Vitória são os times brasileiros que estarão no game.

O anúncio foi feito pela EA Sports nesta quinta-feira, 1, durante a coletiva de imprensa de FIFA 17 na Brasil Game Show, feira de games que acontece até segunda-feira, 5, em São Paulo, e espera receber 300 mil visitantes. "É a maior quantidade de times brasileiros em um jogo FIFA desde 2013. Estamos super animados", disse Jon Harris, gerente de marketing da EA no Brasil.

FIFA 17 chega ao mercado brasileiro em 29 de setembro, com versões para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC, a partir de R$ 200. O game já está em pré-venda para Xbox One e PlayStation 4 por R$ 250; já a versão de PC custará R$ 200. Os preços para PS3 e Xbox 360 ainda não foram divulgados. Mais uma vez, a narração nacional ficará por conta de Tiago Leifert e Caio Ribeiro, ambos da TV Globo.

Duas novidades marcam o jogo em 2016: será a primeira vez desde 2011 que o argentino Lionel Messi não será a capa do game, que também ganhará um novo motor gráfico, o Frostbite – o mesmo de games como Battlefield 1, previsto para novembro, e Star Wars: Battlefront, lançado no ano passado.