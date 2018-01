BGS 2016: Novidades, Xbox One S e PlayStation VR só chegam ao Brasil em 2017 - Link - Estadão

O fã de videogames brasileiro vai ter de esperar mais um pouco para ver as principais novidades em termos de aparelhos no País: tanto o PlayStation VR, óculos de realidade virtual da Sony que chega aos EUA em outubro, como o Xbox One S, versão reduzida do Xbox One lançada em agosto nos EUA, só devem chegar ao Brasil em 2017. Em momento de crise, as duas empresas vão focar seus esforços neste final de ano na venda do PlayStation 4 e do Xbox One, seus atuais consoles disponíveis no Brasil.

A confirmação sobre os lançamentos foi dada pelos executivos de Microsoft e Sony, respectivamente, presentes na Brasil Game Show -- feira de games que acontece em São Paulo até a próxima segunda-feira, 5.

Grande aposta da Sony para a realidade virtual, o PlayStation VR será lançado nos EUA em outubro por US$ 399. Na Brasil Game Show, o dispositivo poderá ser testado nos estandes da Sony e também da Warner, que trouxe à feira Batman: Arkham VR. Para as lojas, no entanto, o dispositivo deve demorar um pouco mais. "Ainda não estamos prontos para lançar o PSVR no Brasil", disse Anderson Gracias, gerente-geral da Sony para a América Latina.

"Nossa previsão é de trazer o dispositivo o quanto antes para o mercado brasileiro dentro do nosso próximo ano fiscal", completou o executivo, fazendo referência ao período que vai de abril de 2017 a março de 2018.

Segundo ele, a Sony ainda está entendendo como vai disponibilizar o produto nos pontos de venda, fazendo parcerias com varejistas. "Precisamos do apoio dos lojistas: realidade virtual é algo que você só entende quando experimenta", disse Gracias.

O executivo também não fixou um preço possível para o PlayStation VR no Brasil, mas alegou que o aparelho deve chegar ao Brasil importado -- e não terá fabricação nacional, como acontece desde outubro de 2015 com o PlayStation 4. Inicialmente, o console da Sony era vendido no País a R$ 4 mil, via importação, mas depois que começou a ser fabricado no País, caiu para R$ 2,6 mil.

Xbox One S. Lançado em agosto nos EUA por US$ 299, o Xbox One S também deve demorar para chegar ao Brasil. Em entrevista ao Estado, Willen Puccinelli, gerente-geral de Xbox no Brasil, afirmou que o foco neste ano é totalmente no atual modelo do console, vendido no País oficialmente a R$ 2,5 mil.

A partir da última quarta-feira, 31, e até o próximo dia 12 de outubro, o console ganhou uma redução de R$ 200 em seu preço, sendo vendido na versão com 500 GB de armazenamento e sem o sensor de gestos Kinect por R$ 2,3 mil. "O Xbox One S faz parte da família de produtos, mas nesta temporada vamos focar nos nossos grandes lançamentos e no Xbox One. A redução de preços promocional faz parte desse momento", disse Puccinelli.

O executivo afirma, no entanto, que o console chegará ao País. "Estamos estudando a melhor forma de trazê-lo ao Brasil", explicou Puccinelli, sem revelar se o Xbox One S será fabricado localmente ou importado. "Queremos entregar a melhor experiência para o jogador brasileiro."