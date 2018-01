BGS 2017: Sony traz PS4 Pro e PlayStation VR ao Brasil em dezembro - Link - Estadão

Reprodução Versão turbinada do PlayStation 4 chegou ao mercado norte-americano em novembro de 2016 por US$ 399.

A Sony anunciou nesta quarta-feira 11, que terá dois grandes lançamentos no Brasil em dezembro. No início do mês, a empresa traz às lojas brasileiras o PlayStation 4 Pro, versão turbinada do console da empresa. Nos EUA, o aparelho, também chamado de PS4 Pro, foi lançado por US$ 399, mas ainda não tem preço definido para o País.

No fim de dezembro, após o Natal, a expectativa é para a chegada do PlayStation VR, óculos de realidade virtual que a empresa lançou nos EUA em outubro de 2016. O dispositivo, que só funciona com o PlayStation 4, custa US$ 399 nos EUA, mas ainda não tem preço definido para o mercado nacional. O destaque, no entanto, é que o aparelho vai chegar ao País em sua segunda versão, prevista para ser lançada em breve nos EUA -- entre as principais novidades, está a integração dos óculos com um fone de ouvido, o que propicia mais conforto aos jogadores.

“Esperamos até o último momento para divulgar o preço dos dois aparelhos para negociar com o varejo”, diz Anderson Gracias, vice-presidente de PlayStation para a América Latina. Gracias é quem fez os dois anúncios em entrevista ao Estado durante a Brasil Game Show, feira de games que acontece em São Paulo neste feriado de Dia das Crianças.

Para Gracias, o PS4 Pro será um aparelho para o jogador que já é fã da marca PlayStation ou que preferiu esperar um tempo para entrar na nova geração de consoles em alto nível. “É para quem quer comprar ou já tem uma televisão com resolução 4K (Ultra HD)”, diz o executivo. Jogar games em altíssima resolução é, de fato, a principal vantagem do PS4 Pro. O custo de uma TV 4K, porém, pode encarecer a jogatina. Hoje, no mercado, é difícil achar modelos com pelo menos 40 polegadas que custem abaixo de R$ 1,5 mil.

Já os óculos de realidade virtual PlayStation VR podem ter um apelo mais amplo no mercado brasileiro, avalia Gracias. “É para todo o tipo de jogador, desde quem gosta de jogar família até quem está interessado em conhecer novas tecnologias.”

Segundo Gracias, a versão vendida no mercado brasileiro terá a “solução completa” do PSVR, incluindo a câmera do PlayStation, dois controles PS Move e os óculos, além do jogo PlayStation VR Worlds e um disco com demonstração de outros jogos. “É bom porque assim o jogador pode saber que tipo de experiência ele vai gostar mais em realidade virtual.”

Importação. Ao contrário do PlayStation 4 Slim, versão menor do console que já é vendida no País desde o final de 2016, os dois novos dispositivos serão importados, e não montados no Brasil.

Por conta disso, é bastante possível esperar que os aparelhos cheguem com preços elevados ao País – em 2013, quando o PS4 foi lançado aqui, importado, ele chegou por R$ 4 mil às lojas. Na época, porém, o dólar estava na casa de R$ 2,30, bem longe dos R$ 3,15 que é cotado atualmente.

Abaixo, entenda as diferenças entre as várias versões do PlayStation 4.