Brasil Game Show quer ser ‘vitrine’ para jogos - Link - Estadão

10 games para jogar na Brasil Game Show











Previsto para outubro, Batman Arkham VR usará os óculos de realidade virtual PlayStation VR e poderá ser testado na BGS dentro do estande da Warner Games. Novo game da série musical da Ubisoft terá música de cantora brasileira – Daya Luz – e verá primeira etapa da Copa do Mundo de Just Dance na BGS Disponível para Xbox One e PC, o game brasileiro Shiny é um dos destaques da produção nacional na feira, e poderá ser jogado no estande da Microsoft Com temática medieval-futurista e dinossauros, Horizon Zero Dawn chega às lojas só em 2017, mas poderá ser jogado pelos fãs brasileiros na área da Sony Grande estrela do calendário de lançamentos da Microsoft neste fim de ano, a continuação da saga de Gears of War terá estações para testes na BGS Concebido há mais de uma década e um dos jogos mais aguardados da atualidade, Final Fantasy XV chega em novembro para PS4, PC e Xbox One, mas os gamers brasileiros poderão sentir um gostinho do título na feira Game de aventura com pegada medieval, For Honor é uma das apostas da Ubisoft para 2017 – mas terá um "test drive" durante a BGS Com a nova narração de Milton Leite e os times do Brasileirão, PES 2017 é um dos games mais aguardados da temporada e poderá ser conferido no estande da Sony Maior rival de PES 2017, FIFA 17 também poderá ser jogado pelos fãs na BGS – incluindo o novo modo Jornada, que contará a história do jogador fictício Alex Hunter Uma das séries de jogos mais populares da atualidade, Call of Duty terá testes no estande da Sony durante a BGS

Começa hoje, em São Paulo, a Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina. Em sua nona edição, o evento traz ao público brasileiro a chance de testar diversos jogos antes de sua chegada no País e representa o principal momento do setor, que deve movimentar R$ 2 bilhões no Brasil em 2016, de acordo com a consultoria GfK. O valor pode ser ainda maior, já que a consultoria monitora apenas a venda de consoles (como o PlayStation 4 e o Xbox One) e de jogos de videogame no varejo.

A organização da BGS espera que até 300 mil pessoas passem pelo São Paulo Expo, centro de exposições na zona sul da capital paulista, entre até o dia 5 – o primeiro dia é exclusivo para imprensa e reuniões de negócios. A data e o local são duas novidades para a BGS este ano – o evento nasceu em 2009, como Rio Game Show, passou a ser realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, sempre em outubro, a partir do ano seguinte.

“O visitante vai poder testar as novidades antes dos games chegarem às lojas”, explica Marcelo Tavares, fundador da BGS. Para o empresário, a mudança de data ajudará os jogadores a escolher quais jogos vão comprar neste ano de crise. "Na crise, o apaixonado por games não vai deixar de jogar, mas tem de reduzir o valor que vai gastar. Testar os jogos antes é uma grande oportunidade", diz.

Na visão de Tavares, o mercado de games está sofrendo com a crise por ser diretamente afetado pela flutuação do dólar e pela redução do poder de compra do brasileiro. Apesar disso, segundo ele, o setor sofre menos que outros segmentos da economia. "Apesar de o preço de muitos jogos beirar os R$ 200, os games são uma opção de entretenimento com custo-benefício interessante”, avalia. “É um programa caseiro, mais barato do que sair à noite."

Opções. Sony e Microsoft – fabricantes do PlayStation 4 e do Xbox One, respectivamente – terão os maiores estandes da feira, com mil metros quadrados cada. Empresas como Warner, Activision e Ubisoft terão espaços próprios também, assim como o YouTube, em cujo estande os fãs poderão encontrar seus youtubers favoritos.

Além de poder testar jogos como FIFA 17, PES 2017, Call of Duty: Infinity Warfare, Gears of War 4 e Final Fantasy XV, previstos para chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses, os visitantes da Brasil Game Show também terão a chance de testar novas tecnologias, como o os óculos de realidade virtual PlayStation VR. Eles serão lançados pela Sony nos EUA em outubro por US$ 399.

No estande da Warner, a atração é o game Batman Arkham: VR, que dá a chance aos jogadores de sentirem na pele como é ser o Homem Morcego. “Realidade virtual é uma experiência difícil de contar ou mostrar”, diz Tavares. “O jogador só consegue perceber a imersão quando experimenta.” Ainda não há previsão de lançamento para o PlayStation VR no Brasil. A feira também terá uma área de games antigos, com exposição do acervo de Tavares.

Produtores brasileiros de jogos passarão a ter mais espaço na feira: serão 108 estúdios nacionais no evento, contra 36 do ano passado. “No futuro, um game como Angry Birds ou Clash Royale pode sair do Brasil”, diz o fundador da BGS.