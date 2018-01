Brasil terá boa safra de games em 2017 - Link - Estadão

DIV Na mira. O game de tiro Ballistic Overkill, da gaúcha Aquiris, sai em breve e quer competir com jogos como Counter-Strike

O ano de 2017 promete ser bom para os games brasileiros. Depois de uma safra forte em 2015, com os primeiros jogos nacionais chegando para PlayStation 4 e Xbox One, e uma temporada mediana no ano passado, os principais estúdios do País anunciaram lançamentos para os próximos meses. Entre eles, há títulos para smartphones, PCs e consoles.

Há uma razão para que a indústria brasileira de games passe por ciclos: a vasta maioria dos estúdios no País hoje tem equipes de, no máximo, 15 pessoas, o que permite dar vazão a apenas um jogo por vez – em média, um game leva cerca de dois anos para ser desenvolvido. Muitos estúdios, porém, demoram mais por enfrentar contratempos diversos, como falta de dinheiro ou necessidade de treinamentos para a equipe.

É o caso da Bad Minions, de Brasília. Em setembro, a empresa deve finalmente lançar Alkymia, seu primeiro jogo comercial, após três anos de desenvolvimento. “Fazer um jogo grande envolve muita pesquisa e criação de conteúdo. Um cenário, por exemplo, demora cinco meses para ser feito”, explica Leonardo Batelli, sócio-fundador da Bad Minions.

Quem também traz novidades este ano é a brasiliense Behold. Conhecida pelo best-seller Knights of Pen and Paper, que vendeu 3 milhões de cópias no mundo todo desde 2013, a empresa passou 2016 fazendo planos. Agora, prevê para o meio do ano o lançamento de Galaxy of Pen and Paper, que transforma o universo medieval do jogo anterior em uma aventura de ficção científica. “Pensamos que fazer o Galaxy seria ótimo para melhorar o que erramos e trazer frescor para a franquia”, diz Saulo Camarotti, sócio da Behold.

Tipo exportação. Galaxy of Pen and Paper será publicado no Brasil e no exterior por uma parceria da Behold com a sueca Paradox Interactive. Além disso, em um acordo com a japonesa Bandai-Namco (de Pac-Man), a Behold lança a versão de consoles de Chroma Squad, que saiu para PCs em 2015.

A brasiliense não é a única a ter aliados no exterior. De forma independente, o desenvolvedor Pedro ‘Santo’ Medeiros (do estúdio MiniBoss, de TowerFall Ascension) está criando Skytorn em parceria com o canadense Noel Berry. Com visual retrô, o game chega para PC e PS4.

Grande parte dos games brasileiros têm nomes em inglês e não é por acaso: cerca de 90% do público dos jogos nacionais está fora do País. Há, porém, quem tenha feito parcerias com estrangeiros e agora faz o caminho inverso. É o caso da gaúcha Aquiris: em 2011, a empresa lançou Ballistic como um jogo de Facebook, em parceria com uma editora dos EUA. Apesar da popularidade, a brasileira faturou pouco com o game. Agora, criou uma nova versão do jogo, Ballistic Overkill.

Incentivo. Há, porém, algo capaz de fazer a indústria brasileira de games sair do círculo vicioso: os editais da Spcine, ligada à Prefeitura de São Paulo, e da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O primeiro, para empresas de São Paulo, já escolheu 16 projetos e vai injetar entre R$ 35 mil e R$ 150 mil por game – um deles é Aritana e a Flecha Fantasma, sequência do primeiro game brasileiro para Xbox One, Aritana e a Pena da Harpia, feito pela Duaik em 2015.

Já o segundo, com escala nacional, vai escolher 24 projetos e distribuir R$ 10 milhões, no total. “Os editais serão um divisor de águas nos games brasileiros”, aposta Sandro Manfredini, sócio da Aquiris, que prevê que os primeiros frutos, porém, devem chegar só em 2018.