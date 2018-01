Brasileiros vão lançar jogo online inspirado em batalhas de pipas - Link - Estadão

League of Kites Game League of Kites reproduz batalhas de pipas no celular

O estudante de engenharia Leandro Morgado sempre gostou de ver e participar das batalhas de pipas no Rio de Janeiro, cidade onde mora. Com o passar do tempo e com o acúmulo de compromissos, porém, ele começou a ter menos tempo para o esporte. A saída foi buscar no meio digital uma solução para manter as famosas batalhas aéreas vivas em um game para smartphones.

“Nunca vi um bom jogo de pipas para celular”, conta o carioca, de 23 anos. “Em 2015, decidi desenvolver um jogo online para batalhar com meus amigos.” O resultado é o game League of Kites, criado juntamente com o amigo e estudante de desenho industrial Mateus Pacheco, de 22 anos, e com o Centro Técnico Científico da PUC-Rio. Nele, usuários podem travar duelos de pipas parecidos com os da vida real: sob controle do usuário, pipas se enfrentam até que uma delas não aguente mais a pressão e seja derrubada.

A aposta da dupla, porém, é na interatividade que as pessoas terão com outros usuários. Em vez de jogar com pessoas aleatoriamente, jogadores poderão convidar amigos para batalhar por meio do Facebook. Além disso, as pessoas terão a oportunidade de personalizar a pipa e escolher o cenário para duelar com o amigo. “É um jogo muito interativo e que deve unir as pessoas ao redor da pipa”, afirma Pacheco.

Em fase de testes para Android e iOS, o jogo deverá ser lançado oficialmente em junho. O ânimo da dupla, entretanto, está maior do que nunca: na última quarta-feira, 19, Morgado e Pacheco venceram a 5ª edição do Campus Mobile, garantindo um prêmio de R$ 6 mil e uma viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Com o prêmio, a dupla até mesmo já vislumbra novas possibilidades e já está preparando versões para Windows Phone, PC e Facebook.

E quando perguntados se o game terá cerol para colocar nas pipas, a dupla de estudantes já adianta para os mais ansiosos que o produto está vetado. “Não colocamos cerol dentre os itens disponíveis”, afirma Morgado. “No lugar, será possível colocar poderes e magia. Afinal, a graça das batalhas é a emoção de disputar o céu com os amigos. E isso vai continuar no jogo.”