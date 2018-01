Campeonato Brasileiro de League of Legends abre etapa final de olho em Mundial - Link - Estadão

Leia mais Lembre como começou o CBLOL em 2016

Começa nesta quinta-feira, 18, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Administrado pela Riot Games, empresa por trás de League of Legends, o torneio chega ao turno final de sua sexta edição com rivalidades à flor da pele e uma forte contenda: além da premiação de R$ 15 mil (sem falar nos bônus por direito de imagem e transmissão das partidas), os oito times do torneio batalham pela chance de disputar uma vaga no Mundial da modalidade. A grande final, que decide a vaga, será disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 9 de julho.

“Estamos esperando grandes duelos, porque disputar um Mundial é um sonho de muitos jogadores”, diz Fábio Massuda, gerente geral da área de eSports (esportes eletrônicos) da Riot Games Brasil. O pontapé inicial fica por conta do confronto entre os dois times que se enfrentaram na final do primeiro turno de 2016: INTZ e Keyd Stars A partida será transmitida oficialmente na internet nos canais da Riot Games Brasil — empresa que controla o League of Legends – no YouTube, no Twitch e na Azubu. Além das duas equipes, Pain Gaming, KaBuM eSports, Operation Kino, CNB eSports Club, Red Canids e a estreante Big Gods completam o campeonato.

Mais uma vez, o campeonato começa com punições às equipes – a Operation Kino começa com quatro pontos negativos e a Red Canids com seis pontos negativos, enquanto a Big Gods sai com -16 pontos. Apesar do saldo negativo, para Massuda, as punições ajudam o cenário a crescer. “Criar regras é uma forma de tirar os eSports do amadorismo e deixá-los cada vez mais profissionais”, diz o gerente da Riot no País. “Só assim vamos ter equipes mais fortes”.

Outra novidade que marca este segundo turno do CBLOL é a mudança na forma de disputa: agora, a fase de grupos classificará apenas quatro times para as finais, no lugar dos seis que se qualificavam anteriormente. “Percebemos que classificar 75% dos times para as finais tirava o interesse da fase de grupos e não premiava a consistência”, explica Massuda. Para Gustavo ‘Melão13’ Ruzza, comentarista das transmissões da Riot, as equipes vão precisar se planejar melhor. “Temos 2 ou 3 times brigando pelo título e um bloco intermediário que deve disputar a última vaga nas finais”, aposta o analista.

O comentarista, porém, não acredita que o campeonato terá um azarão como o Leicester, time pequeno que venceu a liga inglesa de futebol neste ano. “A única equipe estreante, a Big Gods, não mostra ter gás para repetir o exemplo”, diz. “O Operation Kino, em sua segunda etapa, pode correr por fora para beliscar o título”.

Mundial. Quem vencer o Campeonato Brasileiro de League of Legends em 2016, no entanto, terá um caminho mais longo que a KaBuM, em 2014, e a Pain Gaming, em 2015, tiveram para chegar ao Mundial. Ao contrário dos anos anteriores, em que os times brasileiros passavam por uma seletiva contra um ou dois times estrangeiros, dessa vez as vagas do Wildcard (grupo formado por países e regiões de menor tradição no League of Legends, que inclui a América Latina, Rússia, Turquia, Japão, a Oceania e os Tigres Asiáticos) serão disputadas em um torneio com oito equipes. “A ideia é ter um caminho mais justo para todos os representantes do Wildcard”, explica Massuda.

Ao favor do futuro campeão brasileiro estará o fator “casa”: a primeira fase da seletiva será disputada nos estúdios da Riot em São Paulo, durante o mês de agosto. Já as finais acontecem em 3 e 4 de setembro, em Curitiba, em um palco bastante diferente: a Ópera de Arame. “É um palco que traz uma ideia à mais de beleza para fazer jus à importância dessas partidas”, diz o gerente da Riot. O Mundial de League of Legends de 2016 será disputado entre setembro e outubro de 2016, nos Estados Unidos. A grande final será no Staples Center, em Los Angeles, palco de partidas de times de basquete como os Los Angeles Lakers.