Campeonato Brasileiro de League of Legends tem final neste sábado - Link - Estadão

Atenção, fãs de eSports: acontece neste sábado, 2, a grande final da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Organizado pela Riot Games, dona de League of Legends, a disputa terá um clássico entre dois grandes times do cenário competitivo do jogo: a INTZ, atual vice-campeã do CBLOL, enfrenta a Keyd Stars, que liderou a fase classificatória do campeonato.

O confronto, que funciona em sistema de melhor de cinco partidas, começa às 12 horas deste sábado, e será realizada nos estúdios da Riot Games na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Haverá transmissão online nos canais da Riot Games no Twitch, Azubu e YouTube.

Quem vencer a disputa leva para casa até R$ 80 mil, divididos entre premiação e direitos de imagem pela exibição dos jogos nos canais online, e uma vaga no International Wild-Card Invitational, torneio que reúne os campeões das ligas do “segundo escalão” de League of Legends pelo mundo: América Latina, Rússia, Turquia, Japão, Sudeste Asiático e Oceania.

O IWCI acontece entre 16 e 23 de abril, na Cidade do México, e seu título dará vaga para o Mid-Season Invitational, que reunirá os campeões de regiões como América do Norte, China, Coreia e Europa. No ano passado, o Brasil bateu na trave no campeonato: a INTZ perdeu de virada por 3 partidas a 1 para o time turco do Besiktas, na grande final em Istambul.

Rivalidade. As duas equipes já são velhas conhecidas: no ano passado, Keyd e INTZ disputaram a final da 1ª etapa do CBLOL, em Florianópolis, com vitória da segunda equipe.

Destaque da INTZ na época, o jogador Gabriel ‘Revolta’ Henud depois se transferiu para a Keyd em uma transação polêmica, que chocou o cenário. Sem conseguir vitórias, Revolta acabou voltando à INTZ no final de 2015.

No entanto, é a Keyd que tem o favoritismo dessa vez: o time liderado pelo jogador André ‘esA’ Pavezi liderou a fase classificatória de ponta a ponta, e tem tido atuações inspiradas.