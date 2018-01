China veta lançamento de Pokémon Go por riscos de segurança - Link - Estadão

O Pokémon Go foi vetado na China por conta de perigos com a segurança

O game para celulares Pokémon Go e outros jogos de realidade aumentada não deverão ser lançados na China, de acordo com uma afirmação de um censor estatal feita nesta terça-feira, 10. De acordo com o regulador, o país asiático não irá conceder as licenças de operação até que riscos potenciais de segurança sejam avaliados.

Um dos motivos para a proibição do game na China é o fato dele ter sido responsabilizado por alguns acidentes de trânsito, sendo que alguns foram fatais. Além disso, existem preocupações sobre privacidade de dados por causa dos recursos de geolocalização do aplicativo.

De acordo com o órgão censor na China, que tem "nível de responsabilidade elevado sobre toda a segurança nacional e segurança de pessoas e propriedades", os riscos de Pokémon Go incluem "ameaça à segurança de informação geográfica e ameaça ao transporte e à segurança pessoal de consumidores".

Este é um entrave no crescimento de Pokémon Go, já que a China é o maior mercado de celulares e jogos online no mundo. O game foi lançado no ano passado e, após obter milhões de usuários, acabou perdendo força em seu crescimento.