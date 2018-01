Cidade peruana multará quem jogar Pokémon Go à noite - Link - Estadão

O município peruano de La Punta, próximo a Lima, multará com o equivalente a R$ 380 as pessoas que jogarem Pokémon Go pelas ruas à noite e também as que usarem o aplicativo durante o dia fora de regiões previamente estabelecidas. A proibição ocorre após a prefeitura afirmar que o jogo "acarreta consequências nocivas que repercutem na tranquilidade, na integridade e na segurança dos moradores e visitantes"

Agora, o jogo dos "monstrinhos" não poderá ser jogado a partir da meia-noite até as 6h. Dentro do horário permitido, a cidade ainda estabeleceu sete regiões onde as pessoas poderão caçar pokémons.

As autoridades denunciaram que a concentração em massa de jogadores provoca "confrontos violentos, danos à propriedade privada e pública, e atos de vandalismo, além de promoverem a afluência de pessoas que cometem crimes contra o patrimônio". No meio da massa estariam, principalmente, menores de idade, que poderiam se ferir ou se envolver em confusões.

A prefeitura também determinou que encontros previamente organizados entre muitos jogadores deverão contar com a autorização municipal correspondente.

José Luis Villarán, um advogado que habitualmente vai a La Punta para jogar Pokémon GO, explicou à Agência Efe que compreende a medida da prefeitura, mas disse nunca presenciou nenhum problema na cidade.

"No entanto, em outros lugares, em Lima, fui jogar às 3h da madrugada e existem pessoas que vão para fazer algazarra e beber. Se eu morasse na região, certamente não gostaria", contou.

Villarán afirmou que a maior desordem que já viu entre jogadores em La Punta é quando as pessoas correm "em manada" de um quarteirão a outro para que um determinado pokémon não escape.