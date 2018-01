Clubes de eSports brasileiros se unem em associação - Link - Estadão

Divulgação Associação Brasileira de Clubes de eSports (ABCDE) deu seus primeiros passos nesta quinta-feira, 25

As oito principais equipes de esportes eletrônicos (eSports) do Brasil deixaram a rivalidade de lado e se reuniram nesta quinta-feira, 25, para anunciar a Associação Brasileira de Clubes de e-Sports (ABCDE). A meta da entidade é representar coletivamente os principais interesses dos times na organização de campeonatos, direitos de transmissão de partidas e ações de marketing unificadas.

Fundada pelos times Big Gods, CNB, INTZ, KaBuM!, Keyd Stars, Operation Kino, paiN Gaming e Red Canids, a associação começou a ser criada há cerca de quatro meses. Além dos oito times fundadores – que, não por coincidência, foram os oito times que disputaram o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) neste segundo semestre –, a associação tem um time filiado, o Brave, patrocinado pela equipe de futebol do Remo (PA). O CBLOL, organizado pela Riot Games, é hoje o principal campeonato de eSports do Brasil – sua final de 2016 reuniu cerca de 10 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.













"Vamos conseguir facilitar acordos com torneios presenciais e online, atrair possibilidades de patrocínio para todos os clubes e tornar mais clara a discussão de direitos de transmissão dos campeonatos", afirma o presidente da ABCDE e integrante da INTZ, Lucas Almeida. “É um passo para a profissionalização de atletas de eSports e é uma maneira de melhorar esse ecossistema que cresce cada vez mais."

Recentemente, ligas esportivas de jogos como League of Legends tiveram os direitos de transmissão comprados pelo canal por assinatura SporTV. É uma situação que incentiva a discussão coletiva, tal como acontecia no futebol com o finado Clube dos 13. "Nós queremos fortalecer o mercado todo", afirma o vice-presidente da associação e integrante do paiN Gaming, Beto Vides. "Os direitos de transmissão são, cada vez mais, uma realidade no eSports. Queremos decidir sobre eles."

Apesar dos direitos de transmissão serem a tônica do anúncio, a empresa quer facilitar o contato de organizadores de campeonatos e empresas interessadas em publicidade. Assim, empresas poderiam procurar a entidade que representa a categoria — e que deve gerar US$ 500 milhões este ano no mundo todo, segundo dados da consultoria Deloitte — para fechar acordos em conjunto ao invés de procurar cada um dos times separadamente.

Apesar da ABCDE contar, atualmente, com apenas nove times, os objetivos e os sonhos são maiores: a ideia da associação é reunir mais de 200 organizações de eSports, partindo para jogos como Counter-Strike, Dota 2 e Rainbow Six Siege. "Queremos fomentar o mercado. Por isso estamos falando com outros times", afirma Lucas Almeida. "É legal você ter dois ou três de nós no seu campeonato ou na sua campanha. Mas é bem mais legal ter 8, 10 ou 12."

Jogadores. Por enquanto, a ABCDE recebe apenas como afiliados as organizações e times de eSports. Entretanto, os fundadores não negam o desejo em começar a ouvir, em breve, os próprios atletas — tornando-se uma espécie de sindicato dos profissionais do eSports.

"Ainda não representamos jogadores", afirma o vice-presidente, Vides. "Mas, em breve, pretendemos criar uma base de dados para regulamentar a transação de atletas entre clubes. Isso é algo que, como no futebol, tem que ter um regulamento."