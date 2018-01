Com 'FIFA 17' e 'Battlefield 1', EA dá início morno à E3 - Link - Estadão

A E3 2016 – maior feira de games do mundo – teve um início morno neste domingo, 12, com a conferência da Electronics Arts (ou EA, para os íntimos). Transmitida simultaneamente pela internet de Los Angeles, de onde acontece a feira, e de Londres, o ponto de partida da E3 neste ano teve novidades dos próximos grandes games da empresa, como FIFA 17 e Battlefield 1, mas não foi muito além disso, em pouco mais de uma hora de apresentações.

O principal destaque – ao menos para o público brasileiro – ficou mesmo por conta de FIFA 17. Anunciado na última semana, a nova versão do game de futebol ganhou novidades interessantes, como um modo História, no qual será possível levar um jogador fictício – o inglês Alex Hunter – das divisões de base ao estrelato no campeonato inglês de futebol, a Premier League.

Além disso, com base em um novo motor gráfico, o Frostbite, o game promete trazer alterações interessantes em sua jogabilidade, com novidades na forma de movimentar os jogadores e chutar para o gol. Outra mudança bacana é que os principais técnicos da Premier League estarão presentes no jogo – ou seja, será possível comandar seus atletas na pele de técnicos como Guardiola ou José Mourinho.

Já Battlefield 1, game que levará a franquia de tiro para a Primeira Guerra Mundial, anunciou inovações interessantes, como a possibilidade de pilotar aviões, navios e até mesmo zepelins durante suas partidas, ou ainda o tempo dinâmico, que deve fazer os jogadores diversificarem suas estratégias caso comece a chover ou a neblina resolva dar as caras no meio das trincheiras.

Star Wars. Depois de conquistar o direito para criar jogos do universo de Star Wars, a EA parece ter levado a tarefa a sério: durante sua conferência na E3, a empresa deu algumas pistas sobre títulos inspirados na saga criada por George Lucas que podem chegar às lojas nos próximos anos. Para 2017, está prevista uma segunda versão de Star Wars: Battlefront, com direito a conteúdo inspirado em Star Wars: O Despertar da Força, filme lançado no ano passado. No ano seguinte, a Visceral Games (de Battlefield Hardline) prepara um jogo de aventura, com foco na narrativa e novos personagens para a saga. Por fim, há também um game sendo criado pelo time da Respawn (Titanfall), ainda sem data prevista.

Por falar em Respawn, a desenvolvedora também apareceu na coletiva da EA para mostrar detalhes de Titanfall 2, jogo com foco em partidas multiplayer em cenário futurista e cheio de robôs gigantes. Vince Zampella, chefe da Respawn, foi a Los Angeles para confirmar que o jogo chegará para Xbox One, PC e PlayStation 4, e anunciar um novo modo para jogadores únicos. "Queremos ajudar novas pessoas a entenderem o nosso universo", explicou Zampella.

Outro jogo de ficção científica que apareceu na conferência da EA, sem muito destaque – para o pesar dos fãs – foi Mass Effect: Andromeda. Revelado em 2015, a sequência à trilogia inicial, concebida como uma "ópera espacial", recebeu apenas um novo trailer e comentários de seus desenvolvedores, que disseram que o jogo terá uma "nova galáxia" e todo um novo elenco de personagens. Apesar das expectativas, a EA ainda não revelou quando o game chegará ao mercado.

Indies. Se em seus principais títulos a EA mostrou pouco, a empresa ganhou muitos pontos ao mostrar o EA Originals, um programa de incentivo ao desenvolvimento de games independentes. A promessa da empresa é ajudar pequenos estúdios, com propostas de "experiências únicas, inovadoras e belas", a tornar seus games realidade, em um processo de parceria que vai do desenvolvimento ao marketing de lançamento.

O primeiro game a participar desse processo será o bonito Fe, do estúdio Zoink, da Suécia. Com um visual muito interessante e jogabilidade baseada pela música – em uma clara influência de jogos como Journey e The Legend of Zelda: Ocarina of Time –, o game coloca o jogador no papel de um pequeno filhote, que vai se conectando a outras espécies ao longo do tempo através de canções especiais. Veja o trailer: