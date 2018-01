Começa a venda de ingressos para a Brasil Game Show 2018 - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Cartaz mostra data da próxima edição da BGS

A Brasil Game Show abriu nesta quarta-feira, 6, a venda de ingressos para sua edição de 2018. Maior feira de games da América Latina, a 11ª edição do evento acontecerá em São Paulo entre 10 e 14 de outubro de 2018. Vendidos no site oficial da feira, os ingressos custam a partir de R$ 55, com meia-entrada.

No entanto, além de estudantes, professores, idosos e pessoas com necessidades especiais, também tem direito à meia-entrada na BGS qualquer pessoa que fizer a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além disso, a organização da feira vende também passaporte para os quatro dias abertos ao público de evento, por R$ 165 (meia-entrada), ou o passe Premium, que inclui também acesso no dia 10 de outubro, específico para imprensa e negócios. O ingresso Premium custa R$ 499.

Outra novidade deste ano é o ingresso Fast Pass, que permite que o visitante entre na feira uma hora antes do horário de abertura. O preço do ingresso Fast Pass é de R$ 110 (Meia-entrada).

Em 2017, a feira fez sua maior edição, com direito à presença de nomes como Phil Spencer, Hideo Kojima e Nolan Bushnell. Para 2018, o primeiro nome convidado é o diretor da série de games de luta Tekken, Katsuhiro Harada.

Harada trabalha com a série Tekken, da produtora japonesa Bandai Namco, desde os anos 1990. Além de dirigir os jogos, ele também já dublou personagens da série em japonês. No Brasil, ele fará sessões de autógrafos com os fãs da série e também julgará um concurso de cosplays.