Conheça o game para adivinhar os termos mais buscados no Google - Link - Estadão

Jogo on-line pede para usuário pensar como o Google para completar pesquisas feitas no buscador.

Ao iniciar uma pesquisa no Google, o buscador sempre tenta antecipar as palavras que serão digitadas em seguida com base nos termos mais pesquisados no site. O recurso de autocompletar foi adicionado ao serviço em 2004, numa tentativa de facilitar a vida do usuário e de também possibilitar que as pessoas vejam o que mais é pesquisado na plataforma. Mas como é pensar como o Google?

Com o jogo Google Feud, disponível apenas em inglês, é possível ter uma ideia. O game, criado pelo programador Justin Hook, tem como propósito fazer o usuário tentar adivinhar as dez respostas mais frequentes do recurso de autocompletar do Google para alguma pesquisa. Apesar de não ser vinculado à gigante de buscas, a aplicação uma interface de programação de aplicativos (API) do Google para formular questões para os jogadores.

O site é fácil de usar e a pergunta que move o jogo é “como o Google completaria essa frase?”. Depois que o usuário seleciona a categoria que quer jogar — cultura, pessoas, nomes e perguntas — o Feud gera uma frase incompleta, como “quem foi a primeira pessoa do mundo a…”, e pede para o jogador acertar os dez termos mais usados para completar a sentença.

Conforme as respostas são acertadas, o jogador acumula pontos, mas só segue para outra questão ao completar as dez. No entanto, o que parece fácil, na realidade é bastante complicado, já que só há três chances para cometer erros. Caso elas se esgotem, os pontos são perdidos e o usuário é redirecionado para a página inicial.

Contudo, o objetivo de passar de fase não é o motor do game. O mais intrigante é perceber as respostas aleatórias e um tanto estranhas que as pessoas usam para completar as pesquisas. No caso da pergunta sobre “a primeira pessoa do mundo a…”, por exemplo, uma das frases mais usadas é “ter olhos azuis”.

Na prática, no entanto, o recurso de autocompletar do Google não leva em conta somente as expressões mais pesquisadas de modo geral, apesar de isso ser uma parte importante do processo de sugestão. O buscador também considera as pesquisas mais relevantes feitas pelo usuário no passado, desde que ele esteja conectado à sua conta Google.

Infelizmente, o jogo só está disponível em inglês em duas versões, uma para as pesquisas feitas nos Estados Unidos outra para as da Inglaterra. Não há previsão para uma versão em português. Mas para quem ficou curioso para saber as pesquisas mais feitas por brasileiros, o Google divulgou que em 2016 os termos “Pokemon Go”, “Jogos Olímpicos Rio 2016” e “Big Brother Brasil” foram os campeões de buscas no site.

