The Game Awards, o 'Oscar dos games', acontece nesta quinta; veja indicados e como assistir - Link - Estadão

Nintendo Novo game do encanador Mario saiu no dia 27 de outubro e é um dos indicados ao Game Awards.

Principal prêmio da indústria multibilionária dos games, o The Game Awards acontece nesta quinta-feira, 7, a partir das 23h30. Na categoria principal, a de Jogo do Ano, Horizon: Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild competem entre si.

Para assistir ao evento, basta acessar o site oficial do Game Awards e escolher sua plataforma favorita – é possível ver o prêmio no YouTube, Twitch, Twitter e até mesmo pelas áreas de mídia do Xbox One e do PlayStation 4.

Ao todo, o evento tem mais de 25 categorias, divididas entre o voto popular e o de um júri especializado. Na categoria “Melhor Pro Player”, o brasileiro Marcelo "Coldzera" David aparece mais uma vez. Na edição de 2016 do prêmio, o jogador venceu na categoria de melhor jogador de eSports por causa de sua participação no time SK Gaming de Counter-Strike Global Offensive.

Além disso, espera-se que o evento também tenha anúncios e trailers de novos jogos, como tem acontecido nos últimos anos. Criado em 2014, o Game Awards já premiou Dragon Age: Inquisition, The Witcher 3: Wild Hunt e Overwatch como os jogos do ano. Para os especialistas, a briga este ano está dividida entre os dois títulos da Nintendo – Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild –, com Horizon: Zero Dawn correndo por fora.

Veja abaixo os indicados:

Jogo do ano

Horizon: Zero Dawn

Persona 5

PlayerUnknown's Battlegrounds

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Melhor direção de jogo

Horizon: Zero Dawn

Resident Evil 7

Super Mario Odyssey

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wolfenstein II: The New Colossus

Melhor narrativa

Hellblade: Senua's Sacrifice

Horizon: Zero Dawn

Nier Automata

What Remains of Edith Finch

Wolfenstein II: The New Colossus

Melhor jogo indie

Cuphead

Hellblade: Senua's Sacrifice

Night in the Woods

Pyre

What Remains of Edith Finch

Melhor jogo mobile

Fire Emblem Heroes

Hidden Folks

Monument Valley II

Old Man's Journey

Super Mario Run

Melhor jogo para portátil

Ever Oasis

Firem Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Metroid: Samus Returns

Monster Hunter Stories

Poocy & Yoshi's Woolly World

Melhor jogo de luta

ARMS

Injustice 2

Marvel vs Capcom: Infinite

Nidhogg II

Tekken 7

Melhor jogo corrida e esporte

FIFA 18

Forza 7

Gran Turismo Sport

NBA 2K18

PES 2018

Project Cars 2

Melhor jogo de estratégia

Halo Wars 2

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Total War: Warhammer II

Tooth and Tail

XCOM 2: War of the Chosen

Melhor jogo para família

Mario Kart 8 Deluxe

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Sonic Mania

Splatoon 2

Super Mario Odyssey

Melhor RPG

Divinity: Original Sin II

Final Fantasy XV

Nier Automata

Persona 5

South Park: The Fractured But Whole

Melhor VR/AR

Farpoint

Echo Arena

Resident Evil 7

Star Trek Bridge Crew

Superhot VR

Melhor pro player

Lee Sang-Hyeook "Faker"

Marcelo "Coldzera" David

Nikola "Niko" Kovac

Je-Hong "Ryujehong" Ryu

Kuro "Kuroky" Salehi Takhasomi

Melhor jogo de ação

Cuphead

Destiny 2

Nioh

Prey

Wolfenstein II: The New Colossus

Melhor jogo de aventura

Assassin's Creed Origins

Horizon: Zero Dawn

Super Mario Odyssey

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

Melhor Multiplayer

Call of Duty WWII

Destiny 2

Fortnite

Mario Kart 8 Deluxe

PUBG

Splatoon 2

Melhor jogo de eSport

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Overwatch

Rocket League

Melhor time de eSport

Cloud9

Faze Clan

Lunatic-Hai

SKT1

Team Liquid

Mais esperado de 2018

God of War

Spider-Man

Monster Hunter World

Red Dead Redemption II

Last of Us - Part II

Melhor jogo contínuo

Destiny 2

GTA Online

Overwatch

PUBG

Rainbow Six Siege

Warframe

Games for Impact (Melhor jogo com impacto social)

Bury me, my love

Hellblade: Senua's Sacrifice

Life is Strange: Before the Storm

Night in the Woods

Please Knock on my Door

What Remains of Edith Finch

Melhor Direção de Arte

Cuphead

Destiny 2

Horizon: Zero Dawn

Persona 5

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Trending Gamer (Personalidade do Ano)

Andrea Rene

Clint Lexa

Guy Beahm

Mike Grzesiek

Steve Spohn

Melhor performance

Ashly Burch, como Aloy, de Horizon Zero Dawn

Brian Bloom, como BJ Blazkowicz, de Wolfestein II: The New Colossus

Claudia Black, como Chloe Frazer, de Uncharted: The Lost Legacy

Laura Bailey, como Nadine Ross, de Uncharted: The Lost Legacy

Melina Juergens, como Senua, de Hellblade: Senua's Sacrifice

Melhor design de áudio

Destiny 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Resident Evil 7

Super Mario Odyssey

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Melhor trilha sonora/música