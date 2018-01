Criador de Metal Gear, Hideo Kojima vem para a Brasil Game Show 2017 - Link - Estadão

Hideo Kojima, o homem por trás de jogos como Metal Gear e Silent Hill, virá ao Brasil: nesta terça-feira, 8, o game designer japonês anunciou em sua conta no Twitter que está entre os convidados da 10ª edição da Brasil Game Show, feira de games que acontece em outubro em São Paulo.

Segundo o tuíte de Kojima, que você pode ler abaixo, ele virá ao País para receber um prêmio pelo conjunto de sua obra. "Estou muito animado para encontrar vocês todos na BGS", disse ainda o japonês em um vídeo gravado para o evento.

I will be honored to receive the Lifetime Achievement Award at the Brazil Game Show. Excited to be in Brazil for first time! #KojimaAtBGS10 pic.twitter.com/nY9J4H3mwI