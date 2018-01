Criador do Atari estará na Brasil Game Show 2017 - Link - Estadão

Primeira versão do Atari 2600 foi lançada em 1977.

Um dos maiores nomes do mundo dos games virá ao Brasil no ano que vem: Nolan Bushnell, criador do Atari – um dos primeiros consoles comerciais da história – estará na Brasil Game Show 2017.

Maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show acontece entre 11 e 15 de outubro de 2017, no Expo Center Norte, em São Paulo. Bushnell estará nos cinco dias de evento: ele dará uma palestra sobre sua trajetória no mundo dos games e concederá autógrafos aos visitantes.

Bushnell já veio ao Brasil em 2013, para a Campus Party

Em 2017, a Brasil Game Show chega à sua décima edição – a feira nasceu em 2009, no Rio de Janeiro, ainda como Rio Game Show. Os ingressos já estão à venda: a meia-entrada custa R$ 39 – além de idosos, estudantes e pessoas com necessidades especiais, também tem direito a meia quem levar ao evento um quilo de alimento não perecível.

No ano passado, a feira foi realizada em setembro, no São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. “A BGS 2016 aconteceu em setembro e foi um sucesso. Recebemos 301.136 visitantes, mas poderia ter sido muito melhor em outubro”, afirma Marcelo Tavares, idealizador e organizador da feira, em nota à imprensa. Em suas edições anteriores, a feira foi sempre realizada perto do Dia das Crianças.