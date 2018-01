Criador do polêmico game E.T. virá à Brasil Game Show 2018 - Link - Estadão

Reuters Um dos cartuchos de E.T. encontrados no deserto de Alamogordo, no Novo México

Depois de convidar o pai do Atari Nolan Bushnell para sua edição de 2017, a Brasil Game Show (BGS) anunciou nesta quarta-feira, 13, que trará ao País o game designer Howard Scott Warshaw, responsável pelo game E.T - O Extraterrestre, considerado por muitos o responsável pela derrocada do console dos anos 1970.

No Brasil, Warshaw falará sobre a criação de seus jogos, como Yar's Revenge e Os Caçadores da Arca Perdida, inspirado no filme de Indiana Jones, e também sobre o episódio com o jogo baseado no longa-metragem de Steven Spielberg.

E o segundo convidado internacional confirmado para a #BGS2018 é Howard Scott Warshaw, famoso por trabalhos brilhantes em Yars' Revenge e Raiders of the Lost Ark, e pelo polêmico E.T. - The Extraterrestrial. Garanta já seu ingresso! https://t.co/q0w4F1j8wU #BGSNextLevel pic.twitter.com/WnYq4ODNHz — Brasil Game Show (@BrasilGameShow) 13 de dezembro de 2017

Fracasso nas vendas, o jogo teve milhares de cartuchos enterrados no deserto de Alamogordo, no Novo México, em uma história que passou anos sendo considerada "lenda urbana" e foi descoberta apenas em 2013, pelo filme Atari's Game Over. Em entrevista recente ao Estado, o criador da Atari, Nolan Bushnell, "inocentou" Warshaw: "a Atari não foi vítima de um homicídio cometido pelo E.T. Ela se suicidou".

Howard Scott Warshaw é o segundo convidado da Brasil Game Show para 2018 – o primeiro é Katsuhiro Harada, produtor da série de jogos de luta Tekken. Harada trabalha com a série Tekken, da produtora japonesa Bandai Namco, desde os anos 1990. Além de dirigir os jogos, ele também já dublou personagens da série em japonês. No Brasil, ele fará sessões de autógrafos com os fãs da série e também julgará um concurso de cosplays.

Maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show 2018 acontecerá em São Paulo entre 10 e 14 de outubro de 2018. Na edição de 2017, a feira teve grandes convidados do mundo dos games, como Hideo Kojima (criador da série Metal Gear), Nolan Bushnell (o pai do Atari) e Phil Spencer, diretor da divisão de Xbox na Microsoft.