Criadora de Angry Birds, Rovio anuncia abertura de capital - Link - Estadão

Divulgação Criadora do game Angry Birds faz IPO e é avaliada em US$ 1 bilhão

A Rovio, produtora finlandesa de jogos responsável por títulos como Angry Birds, anunciou nesta terça-feira, 5, que vai abrir seu capital na bolsa de Helsinque. A expectativa da empresa é de levantar cerca de US$ 36 milhões em ações, segundo comunicado divulgado à imprensa. Além disso, a companhia disse que investidores como os fundos de venture capital Accel e Atomico pretendem se desfazer de uma parte não-revelada de seus papeis na empresa.

Com mais de 3,7 bilhões de downloads de seus jogos na história, a Rovio se negou a fazer uma avaliação de seu valor total de mercado – analistas indicam que a empresa pode chegar a valer até US$ 2 bilhões.

Fundada em 2003, a Rovio esteve à beira da falência em 2009, quando finalmente lançou seu primeiro sucesso, Angry Birds. No game para smartphones, os jogadores usam estilingues para arremessar pássaros em porcos que roubaram seus ovos. O jogo se tornou um sucesso e gerou milhões em licenciamento de brinquedos e roupas para a empresa, além de ter virado filme em 2016 -- o que ajudou a finlandesa a ganhar nova popularidade.

No primeiro semestre de 2017, a empresa viu seus lucros crescerem para € 42 milhões – no mesmo período do ano anterior, o lucro havia sido de apenas € 11 milhões.

Consolidação. Para analistas, a Rovio precisa criar novos personagens e jogos para se manter relevante no mercado -- caso contrário, a empresa corre o risco de seguir o caminho da Zynga (produtora de FarmVille), que abriu capital na bolsa a US$ 10 por ação, chegou a ter pico de US$ 14,50 em março de 2012 e hoje tem papeis vendidos a US$ 3,50.

Segundo o presidente executivo da empresa, Kati Levoranta, a Rovio está trabalhando em novos jogos, bem como em uma continuação do filme de Angry Birds, prevista para chegar aos cinemas em 2019. A empresa também busca oportunidades de consolidação. "A indústria de games é bem fragmentada, e consolidação pode ajudar a gente a ir em frente. Temos potencial para ajudar parceiros a conquistar o sucesso", disse Levoranta.

A Rovio contratou a Carnegie, Danske, a OP e o Deutsche Bank para ajudá-la com seu processo de abertura de capital.