Criadora de Pokémon Go está desenvolvendo jogo de Harry Potter - Link - Estadão

Warner Bros. Bruxo já teve games de suas aventuras e também de campeonato de quadribol

Se você viveu os dias de histeria após o lançamento de Pokémon Go e gostaria de um dia ter algo parecido com o mundo mágico do bruxo Harry Potter, uma boa notícia: a Niantic, produtora responsável pelo game de realidade aumentada de Pikachu e seus amigos, está trabalhando no desenvolvimento de um jogo inspirado no universo criado por J. K. Rowling.

Segundo o site norte-americano TechCrunch, o game se chama Harry Potter: Wizards Unite, e deve ser lançado em algum momento de 2018.

Há poucos detalhes sobre o jogo sendo divulgados, diz a publicação, mas a expectativa é de que o game utilize localizações do mundo real para incentivar os usuários a jogar feitiços e caçar animais fantásticos por aí. É uma linha seguida por Ingress, primeiro game da empresa liderada por John Hanke, e que foi ampliada por Pokémon Go.

De acordo com a publicação, o game está sendo feito pela Niantic em parceria com a Warner Bros., que detém os direitos do bruxinho no cinema e nos games. Outra empresa que está participando do desenvolvimento do game é a Portkey Games, um novo estúdio ligado à Warner – "portkey", em inglês, é o famoso "vira-tempo", artefato que permitia Hermione Granger a voltar no tempo e frequentar várias aulas no mesmo horário.