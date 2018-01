Criadora de Pokémon Go quer lançar game em 200 mercados em breve - Link - Estadão

Mark Kauzlarich/reuters O game mostra um mapa virtual do Bryant Park para ajudar os jogadores a encontrar Pokémons

O presidente da Niantic, produtora por trás do sucesso Pokémon Go, afirmou que quer lançar o game para celular em cerca de 200 países em breve e que está trabalhando para ampliar a capacidade de servidores para permitir um lançamento mais amplo do título.

O jogo pegou o mundo de assalto apesar de ter sido lançado até agora apenas em cinco países: Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Alemanha.

"Por que limitá-lo", disse o presidente-executivo da Niantic, que desenvolveu Pokémon Go em conjunto com a afiliada da Nintendo Pokemon Company, John Hanke, em entrevista à Reuters nesta sexta-feira.

Ele negou dar detalhes sobre cronograma, mas citou que o primeiro jogo de realidade aumentada da produtora, Ingress, levou um mês ou dois para atingir esse número de mercados.

Os comentários de Hanke ajudaram as ações da Nintendo a subirem mais 10% nesta sexta-feira, 15. As ações da companhia japonesa acumulam valorização de 86% em apenas uma semana, o que adiciou US$ 17 bilhões em valor de mercado à empresa.

Hanke confirmou que Pokémon Go será lançado em breve no Japão e que espera em algum momento lançar o game na Coreia do Sul, onde os serviços de mapa do Google são restritos por questões de segurança envolvendo o conflito com a Coreia do Norte.