Matt Makes Games Game tem participação dos brasileiros da MiniBoss

Um jogo que, ao mesmo tempo, te desafia e te dá um abraço. Que é, ao mesmo tempo, simples de explicar e dificílimo de superar. E que através de uma metáfora nada complexa, é capaz de construir uma grande narrativa sobre um dos maiores problemas contemporâneos – a depressão. Este é Celeste, grata surpresa do estúdio Matt Makes Games, do canadense Matt Thorson, feito com a colaboração dos brasileiros da Miniboss. Lançado em janeiro para diversas plataformas, Celeste é o que se pode chamar de um game especial.

À primeira vista, é fácil não dar bola para o jogo: com gráficos retrô (em pixel art, como convém ao estilo da Miniboss) e jogabilidade baseada em plataforma, ele conta a história de Madeleine, uma garota que resolve sair numa aventura e subir toda a Montanha Celeste – uma acidente geográfico com certa carga mística e capaz de atrair gente de todo tipo, de gerentes de hotéis confusos a aventureiros que topam qualquer coisa por uma selfie especial.

Também é fácil entender sua mecânica – afinal, Madeleine tem apenas dois comandos possíveis: saltos simples e saltos “especiais”, que a projetam um pouco mais longe do que o normal. Para se locomover entre plataformas, passarelas e passagens especiais, Madeleine pode apenas usar a combinação de um salto simples e um especial – cabe ao jogador entender como a física do game funciona e, a partir disso, bolar estratégias para superar seus obstáculos.

Ao contrário de outros jogos de plataforma clássicos, como Sonic ou Mario, não há inimigos para matar ou abater pelo caminho: é preciso apenas seguir em frente e, às vezes, escapar de inimigos, como acontece em jogos mais modernos do gênero, como Inside ou Super Meat Boy. Celeste é também um jogo dividido em fases – a cada uma delas, o jogador é apresentado a novos tipos de estruturas de cenário, tendo que aprender como superá-las.

Um dos principais trunfos do game é a forma como faz isso: sem dó nem piedade. É na base das muitas tentativas e inúmeros erros que o jogador aprende como avançar. Ao falhar, a rapidez para poder começar de novo dificulta que o jogador desista do desafio. Quando consegue, a sensação de superação lhe dá adrenalina para seguir em frente até o próximo obstáculo – quando novamente pode tentar e errar, tentar e errar, centenas de vezes, até chegar no topo da montanha.

Matt Makes Games Jogo tem desafios em plataforma simples de entender, mas difíceis de serem superados

Envolvimento. Fosse apenas desafiador, Celeste seria um jogo que poderia ser largado facilmente por qualquer jogador pouco afeito a ser desafiado. Há muito mais, porém, do que isso: graficamente, o jogo tem um tratamento muito polido e interessante – a forma como os gráficos retrô são combinados ao 3D poligonal nos menus é bastante elegante. A trilha sonora – que acompanha as fases e poderia se tornar repetitiva pela dificuldade do jogo – é outro ponto alto, pois acompanha a tensão dos desafios propostos pelo game sem cansar o jogador.

Além disso, a boa sacada de dividir um jogo de exploração em fases delimitadas e criar níveis para quem está a fim de desafios ainda mais intensos – preste atenção nas fitas cassete que mostram os lados-B das fases – geram conteúdo que não esgota o jogo em si mesmo. Afinal, é possível jogá-lo e rejogá-lo em busca de superar recordes.

O grande trunfo de Celeste, porém, é envolver o jogador com sua narrativa. Diálogos simples e encontros com personagens mostram que Madeleine, mais do que apenas uma mochileira em busca de aventura, tem uma jornada repleta de significado. Subir a Montanha Celeste é, para ela, uma forma de lidar com seus demônios interiores, superar a si mesma e seus problemas – em uma grande metáfora sobre a depressão, um dos grandes males dos tempos modernos.

Matt Makes Games Jogo traz bonita metáfora sobre como é viver com depressão

A metáfora é bonita: afinal, ao não ter inimigos externos como obstáculos, tudo o que Madeleine tem que enfrentar é a caminhada morro acima – e os rivais internos que surgem para atacá-la. Ao longo da jornada, ela encontra pessoas com outros problemas tão graves quanto os seus – como o gerente de hotel falido que não consegue deixar o local. É uma forma de exemplificar que “cada pessoa vive sua própria batalha, e apesar dos problemas, precisamos ser gentis uns com os outros.” Além disso, apesar dos encontros que tem pelo caminho ou das ligações que recebe de sua mãe durante a viagem, ninguém consegue exatamente auxiliar Madeleine – é só ela que pode encontrar sua própria paz interior.

Vale a pena? Muito. Celeste é talvez o melhor jogo de 2018 até agora, por conseguir juntar de maneira sutil elementos que poderiam render bons jogos, mas simples – como a temática da depressão, os gráficos em pixel art, uma protagonista feminina ou a jogabilidade que combina exploração em plataforma. Ao uni-los, porém, Celeste o faz de maneira intrínseca a ponto que eles não consigam ser dissociados – o desafio de ir do ponto A ao ponto B pode ser tão complexo quanto o de lutar contra seus problemas. Um belo jogo – para quem se atrever a subir a montanha.

Celeste

Produtora: Matt Makes Games

Plataformas: PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Preço: R$ 36,99 (PC)

Já disponível no Brasil