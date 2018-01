Diretor da série de games Tekken é o primeiro convidado da BGS 2018 - Link - Estadão

Bandai Namco Último game da série de luta, Tekken 7 foi lançado no meio deste ano e teve supervisão de Harada

Depois de organizar sua maior edição em 2017, a Brasil Game Show já tem planos para o ano que vem: nesta quarta-feira, 22, a organização do evento anunciou que o diretor da série de games de luta Tekken, Katsuhiro Harada, é o primeiro convidado do evento no ano que vem.

Maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show 2018 acontecerá em São Paulo entre 10 e 14 de outubro de 2018.

Harada trabalha com a série Tekken, da produtora japonesa Bandai Namco, desde os anos 1990. Além de dirigir os jogos, ele também já dublou personagens da série em japonês. No Brasil, ele fará sessões de autógrafos com os fãs da série e também julgará um concurso de cosplays.

Na edição de 2017, a feira teve grandes convidados do mundo dos games, como Hideo Kojima (criador da série Metal Gear), Nolan Bushnell (o pai do Atari) e Phil Spencer, diretor da divisão de Xbox na Microsoft.