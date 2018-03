BGS Charles Martinet, o dublador do encanador Mario, virá à BGS 2018

"It's-a-me, Mario! Hello!": o dono desse bordão, o encanador bigodudo Mario, da Nintendo, pode andar afastado do Brasil nos últimos anos. Sua voz – o dublador Charles Martinet –, porém, virá ao País em 2018. Nesta terça-feira, 27, a organização da Brasil Game Show anunciou que Martinet será um dos destaques da feira neste ano.

Nascido nos EUA, Martinet é a voz de Mario desde o início dos anos 1990, quando o personagem começou a ganhar voz em desenhos animados e também nos jogos em 3D – sua participação mais icônica até hoje é a de Super Mario 64, jogo lançado originalmente para o Nintendo 64 em 1996.

O ator e dublador @CharlesMartinet, famoso por ser a voz do nosso encanador favorito, Mario, além de vários outros personagens, está confirmado na #BGS2018! Saiba mais: https://t.co/KJdWs3uVVo pic.twitter.com/hJgWwlfoKr — Brasil Game Show (@BrasilGameShow) 27 de março de 2018

Martinet estará na feira nos dias 11 e 12 de outubro deste ano – o evento será realizado entre os dias 10 e 14 do mesmo mês, no Expo Center Norte, em São Paulo. Além dele, o evento tem como destaques até agora a presença de Katsuhiro Harada, diretor da série de luta Tekken, e de Howard Scott Warshaw, criador de jogos como Yar's Revenge e E.T.

Na edição de 2017 – sua décima –, a feira teve grandes convidados do mundo dos games, como Hideo Kojima (criador da série Metal Gear), Nolan Bushnell (o pai do Atari) e Phil Spencer, diretor da divisão de Xbox na Microsoft.