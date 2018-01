E3 2016: Bethesda acena para eSports e realidade virtual - Link - Estadão

Divulgação Principal aposta da Bethesda para 2016, 'Dishonored 2' deixará jogador utilizar personagem feminina

Tiros, sangue, alienígenas e muitas promessas: essa foi a tônica da apresentação deste domingo, 12, da Bethesda na E3 2016 – a maior feira de games do mundo, que acontece em Los Angeles. Em evento transmitido online para todo o mundo, a empresa de jogos como Doom, Fallout e Skyrim surpreendeu os fãs a trazer novidades que olham tanto para o futuro dos games – com eSports e realidade virtual – quanto para a tradição do formato, ao trazer de volta um de seus grandes títulos: Quake.

Foi com uma nova versão de seu clássico game de tiro que a Bethesda começou sua conferência: Quake Champions, ainda sem data de lançamento prevista, leva a dinâmica do jogo que definiu o que se conhece como multiplayer competitivo para os dias de hoje. Exclusivo para PCs, o game tem foco na competição em arena, com a promessa de ser acessível para jogadores de todos os níveis. Outro destaque do passado um pouco mais recente da empresa que ganhou holofotes em Los Angeles foi The Elder Scrolls V: Skyrim. Originalmente lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, o jogo será remasterizado para a nova geração de consoles – isto é, PS4 e Xbox One.

Outro bom momento da conferência da Bethesda foi quando a empresa mostrou mais detalhes sobre Dishonored 2: previsto para 11 de novembro para PS4, Xbox One e PC, o game é a principal aposta da publisher para o segundo semestre. Sequência de Dishonored, de 2012, o título avança alguns anos para a história do primeiro capítulo, e permitirá que os jogadores curtam sua história controlando uma personagem feminina, Emily Kaldwin, ou um homem, Corvo Attano. O jogo ocupou o terço final da apresentação, e chamou a atenção por seu belo visual, jogabilidade interessante e múltiplas possibilidades de combate.

Realidade virtual. A Bethesda também mostrou que está atenta às novidades do mercado de games: em Los Angeles, a empresa pretende mostrar aos visitantes da E3 demonstrações de como dois de seus principais jogos – os recém-lançados Doom e Fallout 4 – ficariam em realidade virtual. Fallout 4, por sinal, teve sua estreia no mundo da imersão em 360 graus anunciada para 2017, quando terá uma versão própria lançada para o HTC Vive. Além disso, a companhia também anunciou novas expansões para Fallout 4, que devem chegar ao game nos próximos meses, e uma versão para computadores do simpático Fallout Shelter, hoje apenas disponível para dispositivos móveis.

Quem também recebeu espaço foi um recomeço da série Prey, jogo de ficção científica inicialmente lançado em 2006. A nova versão do jogo, com espaço para muitos alienígenas e efeitos especiais, será lançada para PS4, Xbox One e PC em 2017.