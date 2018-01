E3 2017: Bethesda anuncia sequências de Wolfenstein e The Evil Within - Link - Estadão

Bathesda Em Wolfenstein 2: The Old Colossus, os alemães venceram a 2ª Guerra Mundial

Em uma curta apresentação durante a feira de games E3 2017, a produtora Bethesda anunciou neste domingo, 11, os jogos Wolfenstein 2: The New Colossus e The Evil Within 2. Os dois anúncios são sequências de importantes títulos da empresa e devem chegar para Xbox One, PC e PlayStation 4 ainda em outubro deste ano.

Wolfenstein 2: The New Colossus é a continuação da história alternativa da franquia, na qual os alemães venceram a 2ª Guerra Mundial. Neste capítulo do jogo, de acordo com o trailer divulgado pela empresa, o protagonista BJ Blazkowicz passa a combater o nazismo dentro dos Estados Unidos. Para isso, ele se alia à resistência americana e começa o combate em diversos pontos importantes do País, como Nova York e as ruas de Nova Orleans.

De acordo com a Bethesda, The New Colossus chegará às lojas a partir de 27 de outubro para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs.

Já The Evil Within 2, game de terror que se tornou um dos principais títulos da produtora, não ganhou tantos detalhes. No entanto, o game, do criador da série Resident Evil, mostra que a franquia continua com personagens e cenários aterrorizantes. Segundo a Bethesda, The Evil Within 2 erá lançado em 13 de outubro, também para plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs.

Por fim, a Bethesda também deu alguns detalhes sobre as versões de Fallout 4 e Doom para dispositivos de realidade virtual e reafirmou que o popular jogo The Elder Scrolls V: Skyrim será lançado para o Switch, o novo console da Nintendo. Na versão do Switch, será possível usar itens de Link, o protagonista da série The Legend of Zelda, em Skyrim. Além disso, a empresa confirmou um campeonato mundial de Quake Champions com US$ 1 milhão em prêmios.