E3 2017: Sony anuncia PlayStation VR e PS4 Pro no Brasil em dezembro - Link - Estadão

A Sony anunciou na noite desta terça-feira, 14, que vai lançar os óculos de realidade virtual PlayStation VR no Brasil até dezembro de 2017. Junto com os óculos, vai chegar também ao mercado brasileiro o PlayStation 4 Pro, versão turbinada do console que foi lançada nos Estados Unidos em novembro de 2016 por US$ 399. Nos EUA, o PSVR foi lançado em outubro de 2016 por US$ 399, e recentemente chegou a 1 milhão de unidades vendidas em todo o mundo.

O anúncio foi feito em apresentação especial da Sony para o mercado latino-americano durante a E3 2017, feira de games que acontece esta semana em Los Angeles.

Durante a apresentação, a empresa não revelou preços dos dispositivos no Brasil. Ambos, porém, serão importados – e não montados aqui, como acontece hoje com as versões mais simples do PlayStation 4. É possível, no entanto, esperar que os aparelhos cheguem com preços elevados ao País – em 2013, quando o PS4 foi lançado aqui, importado, ele chegou por R$ 4 mil às lojas. Na época, porém, o dólar estava na casa de R$ 2,30, bem longe dos R$ 3,30 que é cotado atualmente.

Quando for lançado no País, o PlayStation 4 Pro vai dividir atenções com o PlayStation 4 Slim, modelo menor do PS4 que chegou ao mercado brasileiro no final de 2016 por R$ 2,4 mil. Hoje, porém, é possível encontrário no varejo por preços em torno de R$ 1,5 mil.

Além disso, o PS4 Pro e o PSVR chegarão aos outros países da América Latina em outubro.

Abaixo, entenda as diferenças entre as várias versões do PlayStation 4.