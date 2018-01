E3 2017: Sony olha para o futuro com God of War e Homem-Aranha - Link - Estadão

Sony Game do Homem-Aranha feito pela Insomniac Games (Sunset Overdrive) fechou a conferência da Sony. Sai em 2018, só para o PS4

Acostumada a fazer grandes apresentações na E3 nos últimos anos, a Sony frustrou expectativas dos fãs nesta segunda-feira, 12. Não que a empresa tenha mostrado poucos jogos, mas seus principais destaques nesta noite foram de games que a empresa já havia anunciado anteriormente e que vão ficar para daqui a algum tempo – God of War, Spider-Man, Days Gone e Detroit: Become Human.

Um dos principais símbolos da empresa, God of War terá um novo jogo para o PlayStation 4 no início de 2018. No trailer visto em Los Angeles, os jogadores puderam assistir a Kratos, o herói da série, entrando em aventuras com seu filho. Dessa vez, o game do herói será baseado na mitologia nórdica. Já Spider-Man, feito pela Insomniac Games (Sunset Overdrive, Ratchet & Clank) ganhou um trailer de gameplay bastante empolgante, mostrando como Peter Parker vai combater vilões. O jogo deve sair em 2018, e conta com o humor característico do Homem-Aranha.

Sony God of War terá um novo jogo para o PlayStation 4 no início de 2018

O game de zumbis Days Gone foi um dos primeiros destaques da noite – anunciado pela Sony em 2015, o jogo deve dar o ar de sua graça no PlayStation 4 no final de 2017, provavelmente em dezembro. Já Detroit: Become Human, que mostra uma rebelião de robôs contra os seres humanos em um futuro próximo ficou mesmo sem data de lançamento prevista. Os quatro jogos acima são exclusivos para o PlayStation 4 – mesmo caso das expansões Uncharted Lost Legacy e The Frozen Wilds, de Horizon Zero Dawn – ambas chegam até o final do ano.

Além disso, antes da conferência, a empresa confirmou ainda dois jogos importantes para sua linha de exclusivos que sairão ainda em 2017. São eles Gran Turismo Sport, previsto para o quarto trimestre, e Knack 2, continuação do jogo de plataforma que fez parte do lançamento do PlayStation 4, que sai em 5 de setembro. Outro game que também chega em 2018 só para o PlayStation 4 será um remake de Shadow of the Colossus, um dos games mais cultuados do PlayStation 2.

Participações especiais. Para turbinar seu evento, a Sony recebeu a ajuda de alguns convidados especiais. A Activision trouxe dois lançamentos de peso: Destiny 2 e Call of Duty: WWII – o primeiro deve dar novo rumo ao game de ficção científica, enquanto o segundo é uma volta ao passado da franquia de tiro mais popular da atualidade. O primeiro sai em setembro, enquanto CoD chega ao mercado em novembro – os dois títulos, porém, também estarão presentes no Xbox One e no PC.

O mesmo vale para Monster Hunter World e Marvel vs. Capcom: Infinite, ambos da Capcom. Quem também deu as caras no evento da Sony foi a Bethesda, que anunciou uma versão em realidade virtual de Skyrim, um de seus jogos mais populares da história – originalmente lançado para PS3 e Xbox 360 em 2011. Outros quatro títulos menores também foram anunciados para PlayStation VR – incluindo um jogo de pesca no universo de Final Fantasy XV –, mas nenhum deles chegou a empolgar.

Sony Call of Duty: WWII é uma volta ao passado da franquia de tiro mais popular da atualidade. Sai em novembro de 2017

Ainda assim, não há nada preocupante para a Sony – nesta noite, a empresa também anunciou que chegou à marca de 60 milhões de PlayStation 4 vendidos desde o lançamento, mantendo com folga a liderança para a rival Microsoft.

Abaixo, veja como foi a conferência ao vivo.