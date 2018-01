Em Jundiaí, Jardim Botânico retira tomadas por causa de pokémons - Link - Estadão

A Prefeitura de Jundiaí teve de reagir aos “caçadores” de pokémon que invadiram o Jardim Botânico da cidade. No primeiro final de semana após o lançamento de Pokémon Go no Brasil, o Jardim Botânico teve 5 mil visitantes por dia, e acabou com gramados e plantas destruídos pelo público, além de muito lixo. Para inibir os jogadores, a prefeitura da cidade retirou as tomadas do parque.

O diretor do Jardim Botânico, Renato Steck, disse que muitas pessoas desligaram bebedouros, entre outros objetos ligados às tomadas, para conectar extensões e carregar aparelhos celulares. “Pedimos para que as pessoas não mexam nos pontos de energia do parque, pois podem gerar choques elétricos”.

O visitante Rafael Nunes lamentou, porque é no Jardim Botânico que existe a maior concentração de "monstrinhos" em Jundiaí. Já Cândida Teixeira deu como sugestão para a Niantic – empresa que desenvolveu o game -, a troca do Jardim Botânico pelo Parque da Cidade, onde há maior espaço para as caçadas. “Alguém da Prefeitura precisa falar com eles”.

Mesmo durante a semana, o Jardim Botânico passou a receber público grande e Steck está preocupado com a preservação das várias espécies de plantas – algumas delas consideradas raras pelos botânicos da instituição.

Plataforma. A “onda” Pokémon Go também deixou motoristas de ônibus preocupados, porque os passageiros estão descendo das plataformas nos terminais, para a pista, para caçar os "monstrinhos". O cobrador Jair José disse que é “um susto atrás do outro, com a molecada pulando na frente dos ônibus”.

Jaíne Bozelli apoiou a iniciativa da Prefeitura. Ela disse que algumas pessoas não estão preparadas. “Toda ação tem uma reação”, comentou. Tiago Vicentini acha que é “questão de Educação”. O diretor Renato Steck disse que houve invasões a canteiros, chafarizes e o lago e vai fazer o possível para preservar o espaço.