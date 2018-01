Em novo game de Harry Potter, jogador poderá ser aluno de Hogwarts - Link - Estadão

Foto: Alex Silva/Estadão Após um ano de lançamento, o jogo Pokémon Go ganhou várias funcionalidades novas, como ginásios mais dinâmicos e batalhas em grupo. O game, porém, viu o número de usuários reduzir neste período.

Foto: Alex Silva/Estadão O Parque do Ibirapuera ainda é um centro que reúne pessoas interessadas no jogo Pokémon Go. Numa tarde fria de quinta-feira, mais de 50 pessoas buscavam as criaturas do game.

Foto: Alex Silva/Estadão Além de um grande número de pokémons na região, o atrativo do Parque do Ibirapuera é a facilidade que as pessoas tem em se locomover de um lugar para o outro.

Foto: Alex Silva/Estadão Um dos grande objetivos do jogo é completar a Pokédez -- o índice que reúne todos os pokémons. No entanto, mesmo depois de encontrar todas as criaturas, o jogo ainda é atraente para muitos por conta de batalhas e competições com amigos.

Foto: Alex Silva/Estadão André Medeiros é chef de cozinha, mas vai jogar Pokémon Go no Parque do Ibirapuera antes do trabalho. Segundo ele, o game reduz o "estresse" do dia de trabalho.